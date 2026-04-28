L’any passat es van atorgar 125.555 euros en ajuts per a recerca

L’any 2025 es van convocar ajuts de recerca per un import de 131.600 €, dels quals se’n van atorgar 125.555,83 €, és a dir, el 95,4% del total. L’import concedit representa un increment del 5,4% respecte de l’any 2024. Dels 125.555,83 € atorgats a ajuts a la recerca l’any 2025, 110.555,83 € (88,0%) es van concedir a persones físiques, mentre que els 15.000 € restants (12,0%) es van destinar a persones jurídiques.
L’any 2025 es van rebre el mateix nombre de sol·licituds que l’any anterior (vint-i-vuit sol·licituds), de les quals setze van ser favorables, és a dir, un 30,4% menys que el 2024 (vint-i-tres sol·licituds atorgades).
Per tipologia de convocatòria, els setze ajuts atorgats es distribueixen en: vuit ajuts per a mobilitat dels investigadors (50,0% del total), quatre ajuts de matrícula de tercer cicle (25,0% del total), dos ajuts de tercer cicle (12,5% del total) i dos ajuts de temàtica andorrana (12,5% del total). Pel que fa als ajuts Poctefa, durant l’any 2025 no es va publicar la convocatòria, ja que es tracta d’un programa que s’obre amb una periodicitat biennal o triennal, en funció del calendari de les convocatòries europees.
Del total de recursos concedits a persones físiques, 97.200,00 €, equivalent al 87,9% del total, van ser per a dos ajuts de tercer cicle. Per a ajuts de matrícula de tercer cicle es van destinar 2.167,04 €, equivalent al 2,0% del total, per ajuts per a mobilitat dels investigadors, l’import concedit va ser de 8.468,79 € (7,7%), i per a ajuts de temàtica andorrana 2.720 € (2,5%).
Cal esmentar que les dones van rebre el 93,8% de l’import concedit a persones físiques (103.732,44 €), mentre que els homes només van rebre el 6,2% restant (6.823,39 €).