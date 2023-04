Els d’Eder Sarabia seguiran sent equip de la lliga SmartBank: Ponferradina 1 – FC Andorra 4, permanència assegurada

Aquest xut de Sergio Molina posava el 0 a 1 en el marcador contra la Ponferradina (FC Andorra)

Per a molts, les matemàtiques són una assignatura odiosa, però, si aquestes et diuen que l’FC Andorra ha assolit matemàticament la permanència a la lliga SmartBank, llavors, potser ja no són tan desagradables. La victòria dels d’Eder Sarabia al camp de la Ponferradina per 1 a 4 converteix als andorrans en un conjunt que seguirà, la temporada vinent, a la segona categoria en importància de futbol espanyol i, a més, en un any on hi ha hagut equips amb un solatge de primera: Saragossa, Tenerife, Alabès, Eibar, Llevant, Sporting, Las Palmas, Albacete, Màlaga, Racing, Leganés, Granada… Campanya de matrícula per a l’FC Andorra.

El partit d’aquest dissabte, que ha garantit la permanència als tricolors, no era fàcil davant les urgències de la Ponferradina que té el descens planant a sobre des de fa moltes jornades. Era d’aquells encontres anomenats “trampa”, però, els tricolors no han caigut en el parany i han estat superiors en totes les facetes del joc: ocasions de gol, domini de la pilota, eficàcia en les passades… I, el que és més important, dominar el marcador amb aquest 1 a 4 final.

D’aquí al final del campionat l’FC Andorra ha de gaudir de la categoria i, ja que matemàticament (potser sí que les matemàtiques no són tan dolentes) encara hi ha opcions de col·lar-se als play-off d’ascens, doncs… Somiar és gratuït. Després d’un gran inici de temporada i d’un segon tram d’angoixa, la recta final de lliga ha segellat una brillant temporada per als de Sarabia.

Tornant al partit d’aquest dissabte, les coses s’han posat de cara per als tricolors ja que al minut 5, Sergio Molina, ha disparat un obús que es col·lava per l’escaire de la porteria local posant el 0 a 1 per als del Principat. L’Andorra no s’ha conformat i seguia insistint. Una insistència que ha trobat premi al minut 28 amb un altre gol, ara, de Rubén Bover. El 0 a 2 posava el matx molt de cara per a l’FC Andorra.

Amb aquest resultat s’arribava al descans i, després, la festa continuaria. Hi havia coses a celebrar com la tornada d’Adrià Vilanova als terrenys de joc i, un nou gol. La tercera diana arribava per obra de Sinan Bakis per a refermar la victòria i per a sumar el seu 12è gol d’un fort xut que feina inútil l’estirada del porter de la Ponferradina. Però, el festival no acabaria aquí.

A la recta final del partit, la Ponferradina ho ha intentat, més per orgull que per fe i, així, aconseguia marcar un gol al minut 79 materialitzat per Edu Espiau. Era un miratge perquè, altre cop l’Andorra perforava la porteria rival mitjançant ,Carlos Martínez, al 88, qui s’afegia a la llista de golejadors tricolors per a fer el quart i definitiu.

Així, doncs, 1 a 4, amb un domini molt clar de l’FC Andorra i amb la permanència a la butxaca. Segur que el bo de Sarabia dona festa als seus jugadors.