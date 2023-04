‘Balla’m poesia’, espectacle de dansa, música i arts plàstiques, aquest Sant Jordi, a la Seu

Cartell del “Balla’m poesia” de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

Aquest diumenge, 23 d’abril, diada de Sant Jordi, el pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell serà l’escenari de l’espectacle interdisciplinar ‘Balla’m poesia’, amb poemes de l’escriptor peramolí Ramon Besora i musicats per Rosabel Bofarull.

Aquests poemes es podran escoltar en directe de la mà dels cors i solistes de l’aula de cant de l’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell, mentre que l’alumnat de dansa ballarà un cicle de coreografies curtes creades per a l’ocasió, tot això envoltats pels treballs elaborats per alumnes de l’Espai Municipal d’Art.

‘Balla’m poesia’ és un projecte interdisciplinar en el que la literatura, la música, la dansa i les arts plàstiques donaran vida a les lletres, “una combinació especialment màgica”. Aquest espectacle ha estat organitzat conjuntament amb el propi poeta, per la Biblioteca Sant Agustí, l’Escola Municipal de Música, l’Espai Municipal de Dansa i l’Espai Municipal d’Art que s’ha treballat durant el segon trimestre d’aquest curs a les classes dels respectius centres.





Qui hi participa?

En aquest espectacle es comptarà amb la presència del propi poeta Ramon Besora, que serà l’encarregat d’obrir l’acte. La música anirà a càrrec de l’alumnat dels cors des dels 7 als 12 anys, dues cantants solistes i un rapsoda que estaran acompanyats per un pianista.

La dansa la protagonitzarà un grup de ballarins i ballarines d’entre aquestes mateixes edats que reproduiran els poemes musicats posant-los moviment. Les arts plàstiques vindran de la mà dels i les alumnes de l’aula d’art.





Ramon Besora, l’autor

Ramon Besora Oliva, és fill de Peramola. Pedagog, escriptor i editor, ha exercit durant molts anys com a mestre i ha col·laborat activament en la formació de mestres. Autor de publicacions i articles sobre didàctica de la literatura i llibres de narrativa i poesia infantil. Ha presidit el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (Clijcat), ha estat membre del jurat de diversos premis literaris, ha coordinat seminaris i simpòsiums, i ha estat guardonat amb premis nacionals i internacionals per la seva activitat docent i per les seves publicacions, entre els que destaquen el Premi Baldiri i Reixac, el Premi de Literatura Infantil Atrapallibres i l’Octogone d’Honneur, atorgat pel Centre Internacional d’Études en Littérature de Jeunesse de París.





Per què Balla’m poesia?

Perquè les arts estan interrelacionades, perquè un dels objectius és fer conèixer l’obra d’un gran poeta de la comarca de l’Alt Urgell tot fent xarxa entre l’alumnat dels tres centres i que en gaudeixi tothom.

Balla’m poesia vol apropar el llenguatge de les arts escèniques i performatives des d’un escenari singular i de proximitat per als veïns i veïnes de la Seu d’Urgell com és la Biblioteca Sant Agustí.