Els cursos presencials de la Universitat d’Estiu de la UdL tornen a la Seu d’Urgell

La Universitat de Lleida torna a oferir cursos d’estiu a la Seu d’Urgell. La Universitat d’Estiu de la UdL ha iniciat aquest dilluns l’oferta formativa prevista enguany a la capital de l’Alt Urgell, on les classes es duen a terme al Centre Cultural Les Monges i a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Finalment són cinc les propostes que s’ofereixen enguany a la Seu, després que algunes de les que hi havia anunciades s’han cancel·lat. El curs que segueix tenint més èxit en aquesta subseu pirinenca és el de música, que ja es programa des de fa catorze anys i manté el poder de convocatòria, segons ha explicat a RàdioSeu el coordinador de la Universitat d’Estiu, Joan Sagués.

Enguany aquest curs es titula ‘Tradició, Exotisme i Política: una Passejada per la Música Russa’. Compta amb la col·laboració del Festival de Música Antiga dels Pirineus i inclou un any més l’assistència a un espectacle del FeMAP. Concretament, aquest dijous podran gaudir del concert Alter Boccherini a càrrec d’Ensemble II Viaggio. El mateix equip de professors que l’organitza escull cada any algun aspecte o època diferent de la història de la música clàssica, des de l’any 2009.

Els altres cursos que es desenvolupen al llarg d’aquesta setmana a la Seu d’Urgell són els de ciències del sòl (‘Els sòls de la Cerdanya i Andorra davant el canvi climàtic’), observació de roques (‘Visitem les roques i observem les morfologies que configuren els Pirineus Centrals’), poesia i direcció d’espectacles teatrals.

El curs de sòls -que ja suma més de 15 edicions- inclou sortides a la Collada de Toses, Bolvir, la Vall de Madriu, Lles i els Estanys de la Pera. Mentrestant, el dedicat a la morfologia de les roques del Pirineu ha programat visites a l’Espà, el refugi de Prat d’Aguiló, el Comabona, la vall del Duran i la depressió de la Seu d’Urgell.

Al centenar d’alumnes que aquesta setmana són a la Seu d’Urgell, cal sumar-hi una vintena de professors, la major part de la UdL, així com les persones de l’organització de la Universitat d’Estiu.

A més dels cinc cursos de la Seu, a Lleida finalitzen aquesta setmana els cursos de llengües; concretament, els de català i italià. Tot i que el gruix de la Universitat d’Estiu acaba divendres, encara quedaran dues activitats. Entre el 4 i el 22 d’agost, l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona, i a primers de setembre, al Pont de Suert, el curs La Visió Pastoral: Memòria del Paisatge Pirinenc, que organitzen conjuntament la UdL i el Centre d’Estudis Ribagorçans.

Trenta anys de col·laboració entre la UdL i la Seu

Des de la UdL celebren el fet d’haver pogut tornar a fer cursos presencials a la Seu, perquè la consideren com “la capital històrica i més emblemàtica de la Universitat d’Estiu de la UdL”. La Seu és, recorden, “l’única població que ha acollit cursos cada any i de manera ininterrompuda des de la primera edició, l’any 1993, i fins al 2019, la darrera celebrada amb normalitat abans de l’arribada de la pandèmia de la COVID-19, que va obligar a celebrar pràcticament totes les activitats en línia durant dos estius”.

Al llarg de tots aquests anys, la Universitat d’Estiu ha comptat amb el suport i el patrocini de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Del 835 cursos d’estiu que s’han realitzat en les 29 edicions organitzades fins ara, la capital de l’Alt Urgell és la ciutat que més n’ha acollit, amb un total de 338. Totes les edicions de la Universitat d’Estiu es poden consultar a la pàgina web de la UdL.

Una cinquantena de cursos arreu de la demarcació

La Universitat d’estiu, que ja va començar l’11 de juny passat, finalitzarà el 3 de setembre. Compta amb 53 cursos. A més de a la Seu d’Urgell, se’n fan a la ciutat de Lleida (23), Tremp (2), Alcoletge (2), Agramunt (1), la Granadella i Torrebesses (1), Soses (1), el Pont de Suert (1), Os de Balaguer (1), Balaguer (1), Solsona (1) i Igualada (1).

A això cal sumar-hi els 10 cursos virtuals d’enguany, un format que ha estat clau per a mantenir en funcionament el campus estival al llarg dels darrers dos anys. Sobre aquest punt, l’edició d’enguany també incloïa un taller virtual organitzat des de la ciutat, ‘Introducció a la Neurociència de l’Aprenentatge’ (coordinat per Alexandra Meya Escofet), tot i que finalment, aquesta, és una de les activitats que ha quedat descartada.