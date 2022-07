El Pirineu tindrà un museu geològic obert que es podrà visitar utilitzant la realitat augmentada

Crear un museu natural obert al Pirineu que reconstrueixi geològicament la història de la serralada utilitzant la realitat virtual i augmentada és l’objectiu en el qual treballen plegats la Universitat de Barcelona, el Geoparc Orígens, l’Institut Català de Paleontologia i l’empresa audiovisual Digivision.

De forma conjunta estan desenvolupant una experiència virtual que permetrà divulgar l’evolució geològica pirinenca i valorar el patrimoni del Geoparc Mundial de la UNESCO Orígens. El projecte està liderat per la Universitat de Barcelona i el coordinen el doctor Josep Anton Muñoz, Josep Oriol Ferrer i Òscar Gratacós, membres de la Facultat de Ciències de la Terra.

A través de telèfons intel·ligents o d’ulleres virtuals, el visitant podrà saber com s’ha format una muntanya, com s’ha creat una conca sedimentària o per què hi ha fòssils a les roques dels Pirineus.

“Per als científics la divulgació és un repte, però per als geòlegs és un repte majúscul, ja que en geologia la unitat de temps és un milió d’anys, i per tant és difícil de copsar l’evolució”, explica Josep Antoni Muñoz, catedràtic del Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB.

“A través de les ulleres virtuals es veurà com s’aixeca una muntanya i com al cap de pocs segons passa una riuada que l’enfonsa. O de sobte apareixerà un dinosaure que al cap de pocs minuts s’extingirà”, afegeix.

Aquest museu a l’aire lliure serà un projecte viu. Les reconstruccions virtuals seran una eina didàctica al servei del públic general, del turisme, però també dels professionals de la geologia o dels centres educatius, ja que oferirà materials multimèdia específics per a escoles, instituts i universitats.

En una altra línia, els impulsors del projecte proporcionaran models evolutius i reconstruccions de paisatges geològics, incloent-hi escenaris de futur, que estaran a disposició d’organismes públics amb la voluntat de fer créixer la consciència sobre el futur del planeta en general i de la serralada pirinenca en particular.

El Pirineu és un territori geològicament molt ric i interessant. “És una serralada de petites dimensions on tot està a l’abast. És un laboratori natural amb un registre geològic molt interessant, un lloc estudiat per milers d’investigadors, d’empreses i d’universitats. El Pirineu és un petit museu estàtic amb un accés molt fàcil”, destaca Muñoz.

Un museu al Geoparc Orígens, declarat geoparc mundial per la UNESCO

El Geoparc Orígens estarà situat en un territori d’uns dos mil quilòmetres quadrats que inclou tota la comarca del Pallars Jussà i els municipis de Camarasa, Àger i Vilanova de Meià, a la comarca de la Noguera; Baix Pallars, al Pallars Sobirà, i Coll de Nargó, a l’Alt Urgell. El Geoparc Orígens va ser declarat geoparc mundial per la UNESCO l’any 2018.

També formen part del consorci que gestiona aquest projecte l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) i l’empresa Digivision, especialitzada en simulacions, audiovisuals i projectes multimèdia i que és, de fet, la productora que va produir la sèrie documental Ingeniería romana, amb la participació de Televisió Espanyola.

Suport del Ministeri de Ciència i Innovació

Aquest projecte ha rebut un ajut per a projectes d’R+D+I en línies estratègiques del Ministeri de Ciència i Innovació, amb què es financen projectes de recerca industrial realitzats en col·laboració entre empreses i organismes de recerca per tal d’impulsar els avenços en el camp d’aplicació al qual s’adrecen els projectes, tant en l’àmbit científic com en el desenvolupament tecnològic i la innovació.