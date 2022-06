Els comuns impulsen la jornada festiva “La vida va néixer a l’aigua, que no mori la terra”

En commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient, els set comuns tornen a organitzar conjuntament la segona edició de la Festa del Medi Ambient, que tindrà lloc el proper 11 de juny al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. El programa començarà a les 10.30 hores amb l’acte inaugural a càrrec de la cònsol major i la consellera de Medi ambient de la parròquia escaldenca i finalitzarà a les 21 hores amb la projecció de la pel·lícula “Wall-E”.

La coordinació de totes aquestes activitats l’ha dut a terme l’equip de Pirinenca de Serveis SA, concessionària del servei de recollida, juntament amb els tècnics comunals de medi ambient i per a la seva organització s’ha contractat empreses, principalment del país, especialitzades en comunicació i en educació ambiental.

Durant aquesta jornada festiva s’han previst activitats dirigides a totes les franges d’edat que tenen com objectiu sensibilitzar, inspirar i fer reflexionar sobre la importància de tenir cura del nostre entorn. El tret de sortida el donarà el musical “Charlie i la fàbrica de reciclatge” i seguidament començaran una sèrie de tallers i jocs orientats al reaprofitament i recuperació de residus on, per exemple, s’ensenyaran receptes de reaprofitament d’aliments, es podrà experimentar amb objectes recuperats i aprendre a crear el nostre propi hort urbà.

Per als més petits també s’han organitzat dues sessions de conta contes de temàtica relacionada amb el medi ambient en un espai especialment ambientat per a l’ocasió. A més, enguany s’han organitzat dues sortides senderistes, una més familiar al circuit de les Bruixes i un altra de nocturna al circuit de les Fonts per contemplar la posta de sol des del mirador.

Les inscripcions es podran realitzar al punt d’informació que hi haurà al mateix Prat del Roure i els participants seran traslladats gratuïtament en autobús fins al berenador de la Font de la Closa, punt de sortida de les dues rutes.

Finalment, es preveuen les projeccions de dos curtmetratges “Run away”, que té com a protagonista un frigorífic vell, el Chillie, que entra en atac d’histèria quan creu que serà substituït per un de nou, i “Let’s make the world wild again”, una xerrada que consciencia sobre la importància de conviure en un món de fauna i flora i passar a l’acció participant-hi de forma activa.

La jornada inclou un dinar de germanor per a tots els assistents, una arrossada prevista a les dues de la tarda. Tota la informació es pot trobar al lloc web www.festamediambient.com que s’ha creat especialment per aquest esdeveniment.