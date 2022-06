El Pic de Salòria, referència per als participants de la 9a cursa d’alta muntanya La Ribalera

La 9a edició de la cursa d’alta muntanya La Ribalera, que se celebrarà el dia 19 de juny a Tírvia (el Pallars Sobirà) ja ha estat oficialment presentada. L’organització proposa tres recorreguts: la marató de 42,2 km i 3.000 metres de desnivell positiu acumulat, llarg i exigent, seguint majoritàriament el recorregut dut a terme en les sis edicions precedents “que si no es fa corrent en molts trams no es pot arribar”, tal com ha comentat el coordinador de la cursa, Pep Molinos.

Un altre recorregut és més curt i menys exigent (mitja marató, de 22,7 km i 1.500 metres de desnivell positiu acumulat), i un circuit per tal que hi pugui participar tothom (popular, de 13,5 km i 700 metres de desnivell), totes de caràcter competitiu. Els dos últims recorreguts són netament populars, aptes per a tots els corredors d’alta muntanya.

La marató (42,2 km) i la mitja marató (22,7 km) estan obertes a les categories masculines i femenines absoluta, màster 60, màster 50, veterà, sènior, sub-23 i jovent, així com el recorregut popular de 13,5 km en categoria masculina i femenina absoluta i jovent.

La previsió de l’organització és la d’arribar als 350 inscrits –la major part a la mitja marató– en una activitat que mou prop de 120 voluntaris repartits en nombrosos punts d’avituallament. La sortida i l’arribada es faran des del poble de Tírvia.

Un dels atractius més importants de la cursa, i especialment de la marató, amb sortida al poble de Tírvia, és que arriba a un dels cims amb una de les vistes més privilegiades dels Pirineus, el Pic del Salòria, de 2.789 metres, i el Pic de Màniga, de 2.508 metres, des d’on es pot observar la immensitat dels Pirineus i la serralada del Cadí. Jordi Secall, responsable de logística de la prova, ha parlat de “la bellesa del paisatge” com un dels atractius de la cursa, i ha parlar “d’il·lusió de poder fer una activitat com aquesta en aquest paratge que tant es mereix ser conegut”.

Evarist Hidalgo, regidor de l’Ajuntament de Tírvia, ha destacat que “la celebració de la cursa ens serveix perquè la gent ens conegui, ens visiti i sàpiga on som. Els qui venen coneixen la bellesa del paisatge, del Pallars, i en concret de l’entorn del nostre municipi de Tírvia i dels pobles de la Coma”.

En aquest mateix sentit s’ha manifestat el diputat, Jordi Verdú, que ha encoratjat l’organització “a mantenir l’èxit de participació i que aquesta combinació entre esport i turisme ajudi la gent de fora, que desconeix la zona, a donar valor a un territori amb tant encant”.

La primera edició de la cursa d’alta muntanya va ser una cursa per a alta muntanya organitzada per l’Agrupació Excursionista Catalunya, el 17 de juny de 2012, en el marc dels actes de celebració del seu centenari, en col·laboració dels ajuntaments de Tírvia, Araós, Farrera, Valls del Valira, Civís i Os de Civís i del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Des de l’any 2019, la cursa forma part del Trail Running Series Lleida. Amb anterioritat, des del 2013 fins al 2015, va formar part de la lliga de curses del Correpallars, l’any 2016 va participar en la Lliga Firehawk i des del 2014 ininterrompudament fins al 2018, al Circuit Català de curses per muntanya de la FEEC i ha tingut una acollida immillorable en totes elles.

La Ribalera 2022 està organitzada, coordinada i dirigida per l’Agrupació Excursionista ‘Catalunya’, entitat sense afany de lucre. L’entitat està adherida a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Lleida-Ara Lleida, dels Ajuntaments de Tírvia i Farrera, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i Creu Roja, i amb el suport dels Ajuntaments de les Valls del Valira, de la Vall Ferrera, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i amb l’ajut dels veïns de Tírvia i de pobles del voltant.