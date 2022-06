Càritas Andorrana: la pandèmia ha repercutit al benestar de les famílies en situació de precarietat

Càritas Andorrana va presentar aquest dimarts a l’Assemblea General la memòria anual amb els resultats de l’exercici 2021. L’estabilització de la pandèmia i la progressiva tornada a la normalitat han fet disminuir el nombre total de beneficiaris en un total de 1.539, que representen un 32% menys que en el 2020. Tot i així, a causa dels efectes de la pandèmia s’ha demanat més ajuda en atenció psicològica, que s’ha vist incrementada en un 36%, a causa de l’augment de les problemàtiques de salut mental i les situacions de soledat i angoixa.

Pel que fa als recursos destinats als programes d’acció social, s’han invertit 468.841,68 euros, xifra lleugerament inferior a la del 2020, i s’han repartit majoritàriament entre: El Rober (41%), Atenció primària (23%) i el Banc d’Aliments (22,5%). L’Assemblea General on es va presentar la memòria, va tenir lloc a la seu de Càritas Andorrana i va ser presidida per l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, i pel president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora. La gran majoria de les inversions s’ha destinat a cobrir les necessitats bàsiques dels beneficiaris.

També va comptar amb la presència dels membres de les Càrites parroquials, de la Comissió Permanent i del personal de l’entitat. En paraules del president de la institució, Amadeu Rocamora, “l’any 2021 vam poder tornar a la “normalitat”, tant pel que fa al nombre de beneficiaris com per la tornada a la presencialitat de la majoria dels nostres programes, fet molt important per Càritas per poder donar servei a les problemàtiques específiques.

Tot i així des de Càritas Andorrana mostrem la nostra preocupació per la repercussió que va tenir la pandèmia en les famílies en situació de precarietat sobretot en el programa d’atenció primària i de suport psicològic”.