Els comptes d’Ordino no generaran nou deute

La sessió tradicional de sancogesma a Ordino (Comú d’Ordino)

En la sessió tradicional de sancogesma, que ha tingut lloc aquest migdia de dijous, a Ordino, la majoria ha aprovat el tancament de comptes del 2022 amb un superàvit d’1.651.141,94 euros, amb uns ingressos de 13.332.906,68 euros i unes despeses d’11.681.764,74 euros. S’ha liquidat el 79,54% de la despesa pressupostada per a l’exercici econòmic anterior, un 3,44% per sota del 2021.

El conseller representant de X Ordino, Enric Dolsa, s’ha abstingut i Bàrbara Pàmies, de Movem Ordino, ha votat favorablement la liquidació dels comptes. La consellera de Finances, Maria del Mar Coma, ha volgut destacar el sanejament de les finances amb una reducció de deute que va dels 24 milions amb el primer mandat d’ACO fins als 9,7 actuals sense SECNOA.

El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha assegurat que es buscaran alternatives a la construcció per a mantenir els ingressos i ha reiterat la bona feina i l’evolució, apuntada per Coma. S’ha liquidat 1,8 milions d’euros en el capítol d’inversions que correspon al 45% del total pressupostat que era de 3,958 milions. D’aquestes inversions es poden destacar, entre d’altres, la reforma de la plaça de la Closa sobre l’aparcament vertical, la reforma del parc infantil i esportiu de la Covanella, els treballs de restauració de l’abocador del corb i la remodelació del paviment del nucli antic d’Ordino.

Els ingressos s’han incrementat un 6,38% en relació a l’exercici anterior en 799.630,73 euros. En els impostos directes s’ha superat en un 20% la recaptació prevista, principalment pel concepte d’impost sobre la construcció, però, que ha estat inferior al recaptat l’any anterior. Com impost indirecte, en concepte d’ITP s’ha duplicat la recaptació prevista amb 1.173.399,30 euros i representa un 14,44% d’increment en relació a l’exercici anterior.

Pels ingressos del capítol de taxes i preus públics hi ha hagut un increment del 18,45% en relació al 2021, i es constata la recuperació total dels serveis comunals de l’efecte que va tenir l’aturada de serveis i activitats amb motiu de la pandèmia del COVID19.

Tanmateix es destaca la recaptació en concepte de cessió obligatòria urbanística amb 567.086,59 euros quan s’havia previst una recaptació de 200.000 euros i representa un 4% d’increment en relació a l’exercici anterior.

La variació més important correspon al capítol 7 de transferències de capital, atès que el Comú no ha hagut de fer l’aportació prevista al pressupost de 677.000 euros per a la Mancomunitat de serveis, atesos els resultats de superàvit d’aquesta entitat.

La despesa corrent ha augmentat en un 5,98% en relació a l’exercici 2021. Principalment el capítol 3 de despesa financera i el capítol 4 de subvencions. Així la despesa financera s’ha incrementat un 23,28%, atès el context d’inflació internacional que ha provocat l’augment important dels tipus d’interès.

Pel que fa al capítol de subvencions es destaca com a més importants les aportacions a esdeveniments esportius com Borrufa, FWT i Ironman, entitats esportives com l’ECOA i entitats culturals i de promoció turística, com Andorra Turisme, l’Esbart Valls del Nord i l’Associació de festivals d’Ordino.

Pel que fa el retorn de préstecs s’hi ha destinat 972.055,17 euros. L’endeutament del Comú a data 31/12/2022 és de 9.734.910,05 euros que juntament amb l’endeutament de les societats participades passa a ser d’11.889.252,05 euros, el que suposa un 99,81% del sostre d’endeutament del 200% que és de 11.912.308,13 euros.

“El Comú disposa, al tancament de l’exercici, de romanent de tresoreria suficient per al finançament de les despeses reconduïdes a l’exercici 2023 per la qual cosa no s’ha generat necessitat de nou endeutament durant l’exercici 2022″, indiquen fonts comunals.

L’exercici 2022 es liquida en el context del marc pressupost 2020/2023 que es revisa anyalment, i que d’acord amb aquesta liquidació de comptes i el pressupost aprovat per a l’exercici 2023 permetrà finalitzar el mandat a 31/12/2023 sense haver generat nou endeutament.