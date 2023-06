Jiménez lluitarà per l’or als Jocs dels Petits Estats

Vicky Jiménez entrevistada per RTVA a Malta després del partit guanyat (ATV)

A la tenista, Vicky Jiménez, no li ha tremolat el pols malgrat la pressió afegida de jugar per a donar una medalla a Andorra. Elaine Genovese, cap de sèrie número tres, i de Malta, ha començat sòlida. El públic local aplaudia les errades de l’andorrana. Amb el pas dels jocs, Genovese ha vist com només la seva rival tenia capacitat per a fer cops guanyadors i, poc a poc, s’ha anat diluint, el mateix que el públic. El primer set queia 6 a 2 del costat de l’andorrana. Els aficionats tricolors també han volgut donar suport.

Victòria Jiménez ha mostrat una gran determinació. Ha comès errades puntuals pròpies del seu joc agressiu intentant treure de la pista la rival a base de canonades, però ha estat sòlida des del sorteig inicial fins al darrer punt. El segon set, 6 a 1 per a Jiménez i la primera medalla en uns Jocs al “sac”.

Després del partit, Jiménez es mostrava satisfeta amb el joc i més encara per a poder assegurar una medalla per al país. “He jugat molt bé al meu joc i estic molt contenta per poder assegurar-me l’or o la plata”.

Jiménez jugarà aquest divendres la final del quadre individual contra la també maltesa Francesca Curmi en un duel entre les dues primeres caps de sèrie del torneig.