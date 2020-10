Els cementiris de la Seu d’Urgell i Castellciutat adopten mesures contra la Covid-19

De cara la festivitat de Tots Sants, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell fa algunes recomanacions als visitants dels cementiris de Castellciutat i de la Seu, per tal de complir amb les mesures i restriccions per la COVID-19 en aquesta matèria.

Per accedir als cementiris de la Seu i Castellciutat caldrà respectar les següents pautes:

Seguir les indicacions d’entrades i sortides, així com els recorreguts indicats, mantenint sempre la distància interpersonal de 1,5m. En el cas del cementiri de Castellciutat, no s’estableixen recorreguts.

És obligatori l’ús de mascareta en tot moment, excepte per persones que n’estiguin exemptes per motius de salut. Els nens menors de sis anys també estan exempts d’aquesta obligació. Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans.

Les persones podran acostar-se a dipositar flors en els nínxols mantenint les mesures d’higiene i respectant sempre la distància interpersonal entre no convivents. Per fer-ho, es recomana l’ús de desinfectant hidroalcohòlic abans i després de l’ofrena.

Les persones hauran d’entrar d’una en una als lavabos, excepte les que requereixin assistència, que podran fer-ho amb un acompanyant. Es reforçarà la neteja i desinfecció dels serveis.

No es pot menjar ni beure als cementiris.

Es recomana als usuaris limitar el temps d’estada al cementiri, així com limitar l’ús de bancs i seients que hi pugui haver.

En el cas d’utilitzar les escales mòbils per accedir als nínxols, les persones que les facin servir s’hauran de posar gel hidroalcohòlic abans i després d’utilitzar-les.

Pel que fa al recinte del propi cementiri, durant aquests dies hi haurà operaris de suport que es trobaran a disposició de totes aquelles persones que el visitin.

El cementiri de la Seu restarà obert de les vuit del matí fins a les set de la tarda, mentre que el de Castellciutat ho farà de vuit del matí a sis de la tarda.

Bus gratuït per anar al cementiri per Tots Sants

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell posarà novament aquest pròxim diumenge 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, un servei d’autobús gratuït per arribar fins al cementiri municipal. L’autobús funcionarà durant tot el dia de les deu del matí a les dues del migdia i de les quatre a les sis de la tarda.

L’objectiu d’aquest servei de transport pel dia de Tots Sants respon a facilitar el desplaçament fins al cementiri municipal a totes aquelles persones que no disposen de vehicle, així com també per a persones grans o ciutadans amb dificultats de mobilitat.

Aquest autobús tindrà parades a la rotonda de Bisbes Prínceps (Plaça Europa), al carrer Comtat d’Urgell (Plaça Lleteries), a la plaça de Mossèn Pere Pujol, al carrer Bisbe Iglesias Navarri (pavellons militars) i a la plaça Catalunya (davant gestoria).