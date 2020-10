Oberta una nova convocatòria dels ajuts Leader a l’Alt Urgell i la Cerdanya

El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya ha informat que s’ha obert una nova convocatòria dels ajuts europeus Leader per a l’àmbit rural d’aquestes dues comarques. Per als interessats en aquestes subvencions, avui dimecres al vespre (19.00 h) es durà a terme una xerrada informativa telemàtica. Per participar-hi cal inscriure-s’hi prèviament.

Tota la informació del Leader es pot trobar al web del consorci (www.cauc.cat). També se’n pot demanar més detalls trucant al telèfon 973 355 798 per a l’Alt Urgell; i en el cas de la Cerdanya, al 972 884 884.

Els ajuts Leader tenen com a objectiu potenciar la generació d’activitat econòmica innovadora i sostenible en zones rurals, amb especial atenció a aquells municipis i nuclis amb menys població o amb risc de despoblament. Mireia Font, tècnica del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, ha explicat que es poden acollir a aquesta línia tant els nous projectes empresarials com les empreses que vulguin ampliar la seva activitat amb noves obres o productes. Font ha remarcat que un fet que cal tenir en compte és que no es pot demanar subvencions per a treballs iniciats, sinó per a inversions que s’hagin d’iniciar properament.

Des de l’ens supracomarcal destaquen també que, d’acord amb les propostes de les anteriors convocatòries, hi poden tenir accés projectes molt diversos, com poden ser artesans alimentaris, autònoms, indústries locals o bé botigues ubicades al nucli urbà Seu d’Urgell.