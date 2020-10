Convocat un concurs per a dissenyar la tassa commemorativa del Dia de les Persones amb Discapacitat

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), en col·laboració amb el Museu Carmen Thyssen, ha convocat un concurs d’obra gràfica obert a tota la ciutadania sense límit d’edat. L’obra gràfica premiada serà reproduïda en la tassa commemorativa elaborada amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Per cinquè any consecutiu s’ha portat a terme aquesta iniciativa que enguany compta amb la col·laboració de les Escoles d’Art comunals de la Llacuna (Andorra la Vella), Sant Julià de Lòria i La Capsa d’Ordino, que incentivaran la participació dels alumnes de totes les edats.

Els únics requisits per participar al concurs són proposar una obra original i inèdita que inclogui els lemes ‘La inclusió és cosa de tots’ i ‘Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 3 de desembre’. Els treballs han de tenir unes mides originals de 19 cm de llarg per 8 cm d’alçada, i existeixen unes plantilles que es poden recollir a la recepció de la FPNSM, al Museu Carmen Thyssen Andorra i a les escoles d’art col·laboradores. Hauran de ser presentades abans del 13 de novembre en format paper al Museu o a les instal·lacions de la FPNSM, o bé en format digital enviant-les per correu electrònic a la mateixa Fundació (dmartinez@fprivadameritxell.ad).

“Des del museu continuem posant-nos al servei de les persones, del país i de l’art”, explica Teresa Areny, cap de projectes del Museu Carmen Thyssen Andorra. “La interpretació artística no té cap límit, i aquesta nova edició del concurs n’és una bona prova per perseguir els nostres objectius més inclusius, afavorint la participació de tothom per a tothom”.

Aquesta acció queda emmarcada dins la missió de la FPNSM de sensibilitzar la societat vers els drets de les persones amb discapacitat. Per això, en aquesta edició s’ha tornat a repetir l’experiència de convocar el concurs per a tota la població andorrana i que la votació final de l’obra guanyadora sigui decidida per les persones ateses a la Fundació, d’entre la tria de vint obres efectuada per una Jurat format per dos representants del Museu, un representant de la FAAD, un del ministeri d’Afers Socials i un més de la Fundació.

Per la seva part, la responsable del servei ocupacional Xeridell, Dolors Martínez, ha ressaltat la consolidació d’aquesta iniciativa que arriba a la cinquena edició i la seva importància per “donar visibilitat a les persones que atenem, posant de relleu la seva participació efectiva, essent els protagonistes a l’hora d’escollir l’obra guanyadora de l’edició. Es tracta d’una proposta més, del conjunt d’activitats que es venen realitzant des de la Fundació en col·laboració amb entitats del país, en aquest cas amb el Museu Carmen Thyssen Andorra, per què treballant junts podem aconseguir una societat més inclusiva”.

L’empresa sociolaboral de la Fundació, I&I Serveis, serà l’encarregada de la producció de la tassa commemorativa. El disseny premiat es donarà a conèixer el 3 de desembre. Les tasses es podran adquirir al Museu Carmen Thyssen Andorra i a l’empresa I&I Serveis. La Fundació i el Museu volen recalcar que el més important amb aquest concurs, més enllà de la venda, és la participació activa de la població, que fa de la inclusió una realitat.