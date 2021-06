Els cavalls i el poder de la seva teràpia

Equinoteràpia, teràpia assistida eqüestre o Hipoteràpia. Aquests són els conceptes que defineixen el tractament terapèutic que utilitza com a eina principal als cavalls per a promoure la rehabilitació de nens, adolescents i adults amb alguna mena de trastorn físic o psíquic.

Aquest tipus de teràpia assistida per equins (en la seva majoria cavalls de la raça Criolla, per la seva gran noblesa i comportament), proporciona múltiples beneficis als qui la practiquen, com ara:

la millora de l’equilibri

l’enfortiment del to muscular

l’ajuda per a corregir la postura

l’augment de la coordinació motora

i la millora de l’orientació

En l’àmbit cognitiu, a més:

afavoreix la interacció familiar

la confiança

l’autocontrol

i l’autoestima.

No obstant això aquests són tan sols alguns d’ells, ja que el vincle tan estret que s’estableix amb l’animal, millora la salut en general i la vida de moltes persones.

L’Equinoteràpia és un tractament totalment complementari a la resta.

Algunes de les malalties que solen tractar-se amb aquest mètode són les lesions medul·lars o de mobilitat, la paràlisi cerebral, la ceguesa, l’esclerosi múltiple i diferents problemes d’adaptació social.