Els Castellers d’Andorra descarreguen el seu primer castell de 7 (4de7)

Els Castellers d’Andorra celebraven aquest dissabte, a la tarda, a Ordino, l’11è aniversari del seu “bateig”. Una celebració que va adquirir encara un caire més festiu en descarregar l’agrupació del Principat el seu primer 4de7 (i primera estructura de set pisos del seu historial). Una fita important per a la colla que demostra, d’aquesta manera, que malgrat les dificultats, està en un procés de creixement. La colla local no va actuar sola ja que estava acompanyada pels Minyons de Terrassa -que van fer la clàssica de vuit- i pels Castellers de Castelldefels -que van exhibir castells bàsics de set-.
Les construccions de la diada que van ser descarregades -totes- van ser:
Castellers d’Andorra: 7de6, 4de7 i 2de6
Minyons de Terrassa: 2de7, 3de8 i 4de8
Castellers de Castelldefels: 3de7, 4de7 i 5de6