Com saber quina carrera escollir

És del tot normal que apareguin dubtes a l'hora d'escollir una carrera (Getty Images)
És del tot normal que apareguin dubtes a l’hora d’escollir una carrera (Getty Images)

Escollir una carrera és una de les decisions més importants que prendràs en la teva vida acadèmica i professional. Davant de tantes opcions, és normal sentir dubtes, pressió o fins i tot por d’equivocar-se. Però, la realitat és que no hi ha una única resposta correcta: es tracta de trobar el camí que millor encaixi amb tu. El primer pas és mirar cap endins. Abans de fixar-te en les carreres, és important entendre qui ets:

  • Quines assignatures t’agraden més?
  • Quines activitats gaudeixes en el teu temps lliure?
  • Prefereixes treballar amb persones, amb dades o amb idees?

Aquestes preguntes poden ajudar-te a identificar els teus interessos i habilitats. A partir d’aquí, seguir aquests passos, t’ajudarà en el procés de selecció:



Identifica les teves fortaleses

Tots tenim talents diferents. Alguns destaquen en àmbits creatius, altres en matemàtiques, comunicació o resolució de problemes. Escollir una carrera alineada amb les teves fortaleses pot fer que el procés d’aprenentatge sigui més fàcil i motivador.

Informa’t bé sobre les opcions
Moltes vegades triem sense conèixer realment què implica una carrera. Investiga:

  • Quines assignatures es cursen
  • Quines sortides professionals té
  • Quin és el dia a dia d’aquesta professió

Parlar amb estudiants o professionals del sector pot donar-te una visió molt més realista.

Tingues en compte les sortides laborals
Tot i que no hauria de ser l’únic factor, és important considerar les oportunitats de feina. Algunes carreres tenen més demanda que altres, però també és cert que la motivació i l’esforç poden obrir portes en molts àmbits.

Prova abans de decidir
Si tens dubtes, intenta experimentar:

  • Participa en tallers o cursos curts
  • Fes voluntariat
  • Busca pràctiques o activitats relacionades

Això et permetrà veure si realment t’agrada aquell àmbit abans de comprometre’t.

No triïs per pressió externa
És habitual sentir la influència de la família, els amics o la societat. Tot i que poden donar consells valuosos, la decisió final ha de ser teva. Escollir una carrera només per complaure altres persones pot portar a la frustració.

Accepta que pots equivocar-te
Triar una carrera no és una decisió irreversible. Moltes persones canvien d’estudis o de professió al llarg de la seva vida. Equivocar-se també forma part del procés d’aprenentatge.

Combina passió i realitat
L’ideal és trobar un equilibri entre el que t’agrada i el que té sortida professional. No sempre és fàcil, però buscar aquest punt intermedi pot ajudar-te a construir un futur satisfactori i estable.

Escollir una carrera és només el primer pas d’un camí que anirà evolucionant amb el temps. No cal tenir-ho tot clar des del principi. El més important és començar amb una base que tingui sentit per a tu.

