Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Donar cops de porta quan la situació et desborda no és la millor solució sinó tot el contrari: agreujarà la tensió tant a casa com en qualsevol lloc on et trobis. Treball: xocaràs amb altres persones, modera els teus impulsos, no t’imposis.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tracta de no emetre judicis que puguin ferir els sentiments d’una persona que no ho està passant bé. Si pots donar consol i tendresa bé; sinó, no t’hi posis. Treball: t’has de comprometre amb el que pots portar a terme, organitza’t i dóna qualitat abans que quantitat.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tranquil·litza la teva ment, no donis tantes voltes a les coses del cor. Et convé pensar poc i sentir més. Treball: un company buscarà la teva complicitat, el teu consell, el teu suport per a compartir un moment d’inestabilitat emocional. Ajudar-lo t’enriquirà.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Posa’t a actuar i no t’instal·lis en la decepció, perquè estant deprimit no pots veure les coses belles que has de viure i descobrir que l’amor mai t’abandona, ets tu qui es despista. Treball: si no et veus capaç d’assumir un nou repte, no t’hi posis.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Hauràs d’estar molt atent amb la teva família, la teva parella, els teus fills, aquelles persones que solen donar-te el millor que tenen encara que de vegades et treguin de les teves caselles. Treball: aposta per fer les coses bé, et donarà millor resultat, estàs en un bon moment.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si la vida t’empeny a canviar certs aspectes de la manera que expresses habitualment els teus sentiments, no oposis resistència. Has d’obrir-te noves formes d’estimar i de relacionar-te. Treball: sortiràs endavant i rebràs la felicitació dels teus col·legues.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Demana consell a la persona que vulguis, amic o familiar, però sigui com sigui hauràs de prendre una decisió basant-te en el que més et convé, no en el que opinen els altres. Treball: poden estar esperant una errada teva per a justificar un seriós advertiment.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Una relació del passat que va acabar malament, podria tornar a presentar-se ara, tal vegada per a explicar el que en el seu moment no vau saber aclarir. Aprofita per a perdonar. Treball: pots ajudar algú, però no convertir-te en el comodí d’una persona que no et valori.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Pensa el que dius, no prenguis decisions contràries als teus autèntics sentiments. No es tracta de quedar bé sinó de ser sincer. Pren-te el teu temps per a reflexionar. Treball: si et sents poc motivat, posa més voluntat i tracta de superar les males ratxes.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

És important que confiïs en les persones que t’estimen, elles també se sentiran bé ajudant-te activament. Compartint les teves inquietuds, la solució arribarà abans. Treball: funciones per sota de la teva capacitat habitual, posa’t les piles i es resoldrà el col·lapse.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Aquests dies una persona estimada, amb la qual no sols tenir problemes, es mostrarà intransigent. Et retreurà coses que et semblaran inversemblants. Es tracta d’escoltar i comprendre-la, perquè l’esbroncada passarà de seguida. Treball: no abastis més del que pots.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

És un moment per a projectar amb força el que desitges. Tindràs una setmana de tendres trobades i de renovades il·lusions, et sentiràs bé per fora i per dintre. Treball: podràs comprovar que les circumstàncies canvien per a bé. Felicitats.