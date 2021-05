Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Una situació que podia semblar irreconciliable amb els teus interessos familiars es resoldrà satisfactòriament i t’adonaràs que la sort és també per a qui la fabrica. En el treball t’alliberes d’un problema, confia i tot serà molt més fàcil.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Reconeix l’ajuda que et brinden les persones que t’estimen, elles també participen dels teus èxits, pots tenir tendència a oblidar-ho. És un bon moment per a mostrar-te agraït. En el treball reconeix quan no tens raó, per què entossudir-te en la teva visió subjectiva?.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

El teu atractiu personal aconseguirà el seu propòsit, pots viure dolços moments de passió que t’il·lusionaran molt. És un bon moment per a trobar feina. Si aquest és el teu problema enfoca la situació i centra’t a aconseguir el teu objectiu.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Superaràs una situació aclaparadora, t’alliberes d’una pesada càrrega emocional que restringiria la teva llibertat d’acció. Les teves ànsies de conquesta prometen. En el treball exigint que el teu interlocutor es disculpi i obligant-lo a entendre les teves raons t’allunya de la solució.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Els teus desitjos poden convertir-se en realitat si no demanes la lluna, perquè aquests dies pots tenir tendència a magnificar més del compte, exigint massa. No es tracta que treballis més del compte, la solució és que t’organitzis millor els teus assumptes.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Et posen un ultimàtum, o et deixes dur pel que sent el teu cor o aquesta persona tan especial que està en la teva vida esperant que et decideixis perdrà la paciència. En el treball pots aconseguir el que et proposes, pensa en positiu i ho aconseguiràs.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

És més fàcil que cedeixis tu al que la teva parella et proposi i que les coses surtin bé, a que siguis tu qui decideixi, ja que no estaràs molt encertat/ada. En el treball no estàs en el millor moment per a buscar arguments que donin suport a les teves afirmacions.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si estàs vivint situacions que et proposen canviar i obrir-te a noves experiències, no et resisteixis. L’amor té moltes sorpreses, enfoca les coses des d’una altra perspectiva. En el treball si controles diners vigila amb les distraccions. La dispersió és el teu taló d’Aquil·les.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La incertesa forma part del joc amorós, no vulguis cremar etapes i saber-ho tot per endavant, deixa que les coses succeeixin a poc a poc, és la màgia de l’amor. En el treball cedir davant els arguments raonables t’ajudarà a veure el que projectes.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Fer les coses amorosament t’omplirà de satisfacció, és quelcom que has de posar en pràctica perquè acabi sent una constant en la teva vida. En el treball una situació laboral que semblava obsessionar-te es resol i ets tu qui ho fa possible.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Aquesta pot ser una setmana de tendres trobades, de molt amor i passió en comptes de pensar en les ofenses, pensa en la reconciliació, posa amor en les teves paraules i més dolçor als teus gestos. En el treball construeix ponts, no edifiquis barreres que dificultin les relacions.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Sucumbeix als encants que la vida et proporciona, amics, família. Algú del teu entorn et proposarà un pla que no pots refusar. En el treball perquè les coses es moguin has d’obrir-te a noves perspectives. Els teus somnis poden ser realitzables.