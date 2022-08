Els beneficis de la cosmètica preventiva per a sentir-te ideal ara i sempre

Val més prevenir que curar, també en la pell. Aquesta és la filosofia que s’amaga darrere del concepte ‘cosmètica preventiva’, que ens ve a recordar la importància de cuidar-nos bé cada dia per a evitar danys majors en un futur i per a garantir el millor estat de la nostra pell.

I és que no hi ha una alternativa més beneficiosa per a nosaltres que dedicar-li al cutis, al cos i al cabell les cures que necessita en la nostra rutina diària, abans d’esperar miracles estrella per a reparar ‘l’abandonament’.

Què és la cosmètica preventiva?

Davant l’exposició solar

La pell és l’òrgan més gran del cos i esborrar les imperfeccions presents en ella és realment complicat. Una exposició solar perillosa (excessiva i sense els protectors solars necessaris) es tradueix en l’aparició de taques solars i un to desigual en la dermis. Raquel González, directora d’Educació de Perricone MD, assenyala que les fórmules de protecció solar i riques en antioxidants tenen com a raó de ser protegir la pell de la radiació solar, un dels grans causants de la necrosi cel·lular, l’agressió de l’ADN i l’envelliment cutani.

Per què es produeix la hiperpigmentació? Perquè els melanòcits generen un excés de melanina en algunes zones, creant taques petites o grans. Ana Yuste, directora d’educació d’Aromatherapy Associates explica que aquesta producció addicional de melanina és la resposta de l’organisme a un traumatisme o radiació UV. Per a què? Per a evitar que es perjudiqui l’ADN cel·lular i es pugui retardar l’envelliment de la pell. A més, assenyalen els experts, que les pells més fosques tenen major tendència a patir hiperpigmentació, ja que per naturalesa generen més melanina.

Quan diem que la pell té memòria és que la petjada del sol en la pell no apareix de manera immediata: el seu llegat sobreviu al pas del temps en forma de taques fosques, més o menys profundes. On? Doncs en les zones més exposades: les galtes, les línies de creixement de cabell i també apareixen arrugues.

La falta de cures diàries

No utilitzar protectors solars no és l’única decisió que té conseqüències directes sobre l’estat de la nostra pell. Prescindir de les cures que requereix la pell en el nostre dia a dia és una manera de condemnar-la a viure apagada i amb imperfeccions. Ja ho hem dit en una infinitat d’ocasions, però mai està de més repetir-ho. La nostra pell demana a crits cada dia una bona neteja, que l’alliberi de les restes de maquillatge, dels agents externs i de la brutícia.

La higiene facial és el pilar de la cura del cutis, una activitat insubstituïble i una de les millors expressions de la cosmètica preventiva. En sintonia també ho és l’exfoliació facial, que ens permet optimitzar la neteja del rostre de tant en tant. Si som constants en les exfoliacions, evitarem l’aparició d’imperfeccions i la creació de punts negres, i que sorgeixin grans.

El que tampoc està en joc és l’ús de productes hidratants, ja que l’aigua és l’elixir de la pell. Quan està hidratada llueix radiant i es prevé l’aparició de línies d’expressió, la tibantor i les irritacions. A més, és l’única forma per a garantir un bronzejat saludable i homogeni.

En la cosmètica preventiva, també és molt interessant apostar per productes que evitin l’envelliment cutani i els cosmètics específics per al nostre tipus de pell. Aquests productes també ens serviran per a aplicar les solucions més encertades a les nostres necessitats.

Mateixa filosofia, també en la cura capil·lar

Què m’ha passat en la cabellera? I és que la cosmètica preventiva també té molt a dir en la cura del cabell. Abans de lamentar-nos de la presència de puntes obertes i de sequedat, aposta per productes capil·lars hidratants, cada dia, en les seves diferents fórmules. En sec, oli hidratant; i en el cabell mullat, condicionador i màscara, així com altres cosmètics que donin un plus de vida a la fibra.

En la cura capil·lar, també pots trobar fórmules antiaging, que promouen la regeneració cel·lular perquè el cuir cabellut estigui revitalitzat i es reflecteixi en la cabellera.

Per bellezactiva.com