Tots aquells que tenim la sort de compartir la vida amb una mascota ja sabem tot el que ens aporta a la nostra vida. Però si encara no t’has decidit, llegeix els beneficis que comporta i de ben segur que quedaràs convençut!.

1. Fomenta l’activitat física

Una dada demostra que els propietaris dels gossos, només amb els passejos diaris, ja estan cobrint el 50% de l’activitat física diària recomanada. És una forma que els nens facin esport sense que gairebé se n’adonin.

També s’associa amb més contacte amb la natura, ja que aquesta necessitat de sortir fa que gran part de les activitats del cap de setmana es destinin per exemple a fer caminades per la muntanya en companyia del nostre millor amic.

2. Dona lliçons de vida

Gràcies a les mascotes, els nens s’enfronten per primera vegada a situacions com el dol per la mort de l’animal. Aquesta experiència que a priori resulta traumàtica, pot tenir la seva part positiva i és per això molt important no amagar res als nens. Tot el contrari. És important ajudar-los a expressar els seus sentiments, a recordar-los amb estima. Això els ajudarà en el futur a tenir una millor gestió emocional davant esdeveniments dolorosos i imprevistos de la vida.

3. Augmenta l’empatia i la compassió

Aquestes emocions són essencials per la formació del caràcter i la personalitat.

Establir un vincle afectiu amb la mascota, és segurament el primer vincle important que el nen tindrà més enllà de la mateixa família. Es crea una relació molt estreta entre l’infant i l’animal millorant el desenvolupament de la comunicació no verbal.

Aprenen, així mateix, a donar afecte i estima a un ésser viu.

4. Ajuda a enfortir el sistema immunològic

Redueix el risc de sofrir al·lèrgies i altres malalties respiratòries, disminueix el risc cardíac (doncs el sol fet de fer-li carícies produeix un efecte relaxant) i ajuden a superar depressions entre d’altres.

Una dada curiosa és que si se’ls entrena, són capaços de detectar les baixades de glucosa i avisar al propietari molt abans que ell mateix se n’adoni.

5. Ajuda a les interrelacions personals

Els animals són, sense cap mena de dubte, una bona excusa per conèixer gent, sigui als parcs o simplement al carrer quan algú s’apropa a acariciar-los. Està científicament demostrat que nens amb trastorns amb dèficit d’atenció, autisme i altres similars, poden experimentar menys pressió sanguínia i més desenvolupament cognitiu quan participen en teràpies amb gossos.

Per tant els dona un cop de mà a l’hora de socialitzar, compartir amb d’altres i a mostrar respecte.

6. Els fa assumir responsabilitats i madurar

Tenir una mascota és una decisió important que implica responsabilitat. Han d’aprendre que s’han de fer càrrec d’un ésser viu al qual han d’alimentar, banyar, passejar i cuidar-ho tant com a un altre membre més de la família. És essencial convertir aquestes responsabilitats en moments lúdics i divertits, fent que gaudeixin a la vegada que van assumint a poc a poc aquestes tasques

Per Tot Sant Cugat