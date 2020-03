Davant del confinament per contenir la propagació del coronavirus, fet que ha provocat la cancel·lació o ajornament de diverses activitats culturals programades per aquests dies, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell proposa sota el hashtag #culturaLASEUonline altres formes de nutrició cultural. Així, “es proposa prendre aquest moment de crisi com una oportunitat per descobrir altres coses”.

En primer lloc, avui dijous 19 de març teníem una oportunitat per gaudir del clown Peter Shub, aprofitant una gira gens habitual. No el podrem veure en directe a la Seu d’Urgell tal i com estava programat però es pot accedir a un tastet aquí.

D’altra banda, seguint el hashtag internacional #TheShowMustGoOn a les xarxes socials es pot trobar una multitud d’ofertes de música i teatre. Des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament urgellenc es proposa alguns exemples: L’Orquestra de cambra de l’Empordà amb aquest Concert a tempo d’Umore. Jorge Drexler escriu i comparteix una cançó inspirada en aquests moments: Codo con codo. De passada, grava i penja un concert que no va poder ser a Costa Rica.

Pels amants de la música pop/rock/indi hi ha una fantàstica iniciativa que es diu cuarentena fest, amb concerts en streaming cada vespre fins al dia 27 d’aquest mes, de moment. Grups com Papá topo, El petit de cal Eril, Apartamentos Acapulco, Pixel de Stael, Kids from Mars…

Des del món del teatre també hi trobem la teatroteca, amb un catàleg de més de 1000 obres per a tots els gustos i edats. Només cal registrar-se sense cap cost. També el Teatre Lliure penja contingut, seguint #LliureAlSofa.

Per la seva part, la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, encara que tancada físicament, ofereix préstec online amb el servei ebiblio. També hi ha un catàleg notable de cinema, música i revistes. Es pot donar-se d’alta amb el número de carnet de la mateixa biblioteca.

També des de l’Àrea de Cultura es vol fer un record molt sentit pel Truki, gran artista i millor persona. Aquí es pot accedir a la gravació de la presentació del seu disc.

Des de l’Àrea de Cultura se seguirà informant de les diferents propostes culturals que vagin sorgint, i alhora fa una crida a la ciutadania que en faci arribar d’altres per tal de poder-les compartir.