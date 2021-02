Els Aquari sereu els protagonistes de l’1 al 7 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Si les teves relacions estan en plena expansió, gaudeix-les, però si sents que alguna cosa no va bé, analitza-ho i tracta de comunicar-te des del cor. Treball: pots confiar en els altres, no et defraudaran. Sigues coherent i continua actiu aquests dies.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Pots començar la setmana i el mes amb tantes propostes que et costarà decidir-te per una. Hauràs de canviar d’hàbits. Treball: el sol, venus i Neptú continuen activant el sector professional, donant-te bones oportunitats, aprofita-les.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Les teves conviccions poden variar si els teus interessos ho necessiten. Ets ràpid amb la ment i la paraula, però és qüestió de sentiments. Treball: tindràs la prova irrefutable que els teus arguments han de renovar-se. Escolta i sigues humil.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Aquesta setmana els teus ànims poden estar decaiguts. Escolta el teu cor; hi ha situacions que ja coneixes i saps dominar. Treball: si treballes de cara al públic, hi haurà moments en els quals et vindrà de gust enviar-los a tots a passeig. Controla el teu geni.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La influència planetària incrementa el protagonisme de la teva parella i dels que tens a prop. La voluntat estarà activada per combatre les tendències i addicions que et perjudiquen. Treball: has de considerar-te afortunada, les coses van millor del que tu creus.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Setmana de reflexió. La difícil relació sentimental d’un familiar et donarà per pensar. T’ajudarà a entendre que la dependència emocional desuneix. Treball: si et demanen un favor que no pots complir dona una resposta clara i alleujaràs tensió.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Sincera’t amb aquesta persona a la que estimes tant i amb la qual discuteixes massa sovint. No val la pena eternitzar-se en aquestes baralles que solament entelen la teva felicitat. Treball: és important que aprenguis a treballar en equip. Confia i rectifica.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si la persona que t’ha ofès està buscant la manera de fer-se perdonar i no li poses fàcil, qui haurà de disculpar-se seràs tu. Treball: l’eficàcia també es demostra treballant la meitat per treure el doble. Converteix el treball en un repte.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La millor defensa no sempre és un bon atac, perquè en l’amor només hi cap el que integra, no el que destrueix. Hi ha emocions que has d’explorar per ser més feliç. Treball: no caiguis en el parany de qui pretén sembrar dubtes per guanyar.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Pots aconseguir el teu objectiu fàcilment, aprofita l’oportunitat. La teva indecisió per la por al fracàs pot bloquejar-te. Treball: estaràs molt actiu, és molt bona setmana per trobar millors oportunitats, aprofita-la.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Ets el protagonista de la setmana, els astres t’estan donant moltes oportunitats, projecta els teus objectius més creatius. Treball: Si tot està funcionant com tenies previst, segueix fent tot exactament igual. Conrea les teves relacions.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Hi ha moments que és millor deixar les coses i no forçar una situació. Tot canviarà per a bé si no forces la corda. Treball: setmana de possibles enfrontaments si cedeixes davant qui porta temps provocant-los. No alimentis el seu mal rotllo.