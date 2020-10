Els afectats pel brot de Covid-19 del Sant Hospital s’eleven a 23

El Sant Hospital ha diagnosticat tres nous positius de Covid-19 vinculats al brot detectat aquesta setmana al centre mèdic. Això eleva a 23 les persones contagiades per aquest episodi, segons ha informat el director de l’FSH, Francesc Guerra. Concretament, es tracta d’11 professionals (tots asimptomàtics), 11 pacients (dels quals 7 romanen ingressats i 4 aïllats a domicili) i una estudiant en pràctiques.

Un dels nous positius és un pacient ingressat a la Unitat Sociosanitària, on la resta d’usuaris han donat negatiu al test. Pel que fa justament als residents, des de l’hospital han valorat especialment el fet que tots els usuaris que resideixen actualment al Seminari Diocesà també han donat negatiu.

Al llarg dels tres darrers dies s’ha fet un cribratge a tots els pacients ingressats i al 98% dels professionals. En total s’han realitzat de 276 mostres de PCR, de les quals 19 han estat positives (el 6’88%). L’Hospital segueix amb les mesures preventives comunicades ahir, que s’allargaran en funció de l’evolució. Els professionals estan revisant tota l’activitat programada per aquests dies, per tornar-la a programar tan aviat com sigui possible en funció de la seva prioritat i urgència. D’altra banda, aquest divendres s’ha donat una nova alta hospitalària.

Fort augment del risc de rebrot

Pel que fa a les dades generals d’evolució del coronavirus, segons la darrera actualització de l’Ajuntament, l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té a data d’avui 66 positius de Covid-19 aïllats a domicili, 18 més que el dia anterior. També hi ha 332 persones que, tot i no ser positius, segueixen igualment el confinament en la condició de contactes directes. Són 42 més que ahir.

El risc de rebrot a la Seu ha augmentat amb força les darreres vint-i-quatre hores i ara és a 896 punts, quan el dia anterior era a 535 (+361). També ha pujat, de manera més lleu, la taxa de reproducció del virus, que se situa a 1,49 (+0,32). Al conjunt de l’Alt Urgell, el perill de rebrot és a 633; i la Rho7, a 1,42. I a nivell de Catalunya, ambdues dades estan respectivament a 635 i a 1,46; per tant, ara la mitjana del país és pràcticament igual que la de l’Alt Urgell.

Per tot plegat, des del Sant Hospital apel·len a la responsabilitat individual de tothom de cara a reduir el nombre de contagis els propers dies. Una necessitat que passa per l’ús de la mascareta en espais públics, distància entre persones, rentat freqüent de mans, prioritzar espais a l’aire lliure, evitar aglomeracions de gent i també aïllar-se immediatament si es dóna positiu de Covid-19, s’està pendent del resultat o bé s’és contacte estret d’un positiu.