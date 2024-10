Elisenda Vives també assumeix la representació d’Andorra davant de la República de Polònia

La bandera andorrana (SFGA)

El Govern ha aprovat el nomenament d’Elisenda Vives com a nova ambaixadora no resident d’Andorra davant de la República de Polònia. D’aquesta manera, el Govern continua estenent la representació diplomàtica d’Andorra davant del màxim nombre de països de la Unió Europea. Vives ja va ser nomenada al setembre com a ambaixadora no resident a la República d’Estònia, a la República de Letònia i a la República de Lituània. Com és habitual, i un cop aprovat el nomenament per part del Govern, ara el Ministeri d’Afers Exteriors procedirà a la demanda del plàcet per a l’ambaixadora necessari per a acreditar-se oficialment.

De forma paral·lela, el Govern també ha aprovat publicar el decret de nomenament d’Esther Rabasa com a ambaixadora davant del Principat de Mònaco després que s’hagi rebut el plàcet corresponent. Recordar que actualment Rabasa ja exerceix com a ambaixadora d’Andorra davant de la República Francesa, delegada permanent a la UNESCO i representant personal del cap de Govern a l’OIF.