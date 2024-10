El 71% del sector media adopta la IA

Una càmera de televisió (arxiu)

Des de la producció de contingut fins a la traducció de textos i la gestió documental, la intel·ligència artificial ha permès optimitzar processos i transformar les operacions tradicionals en els mitjans. Tant és així que un 71% de les empreses del sector media ja ha implementat la IA per a la gestió de continguts, destacant la importància d’aquestes solucions en la millora de l’eficiència, i el 85% d’elles l’empra per a l’evolució de productes i el desenvolupament de noves funcionalitats. Així ho ha revelat l’anàlisi sectorial recollit en l’informe Ascendant de Minsait (Indra) que, sota el títol IA: radiografia d’una revolució en marxa, analitza el seu grau d’adopció en companyies privades i institucions públiques.

L’ús de la intel·ligència artificial en mitjans s’ha centrat en la recomanació i la hiperpersonalització perquè proporciona una major precisió, millora l’experiència de l’usuari i fomenta el consum de nous continguts. D’aquesta manera, el sector ha recorregut a la IA per a escometre dues tasques principals: la gestió de continguts per a enviaments personalitzats o optimització de titulars (set de cada deu) i la gestió de la publicitat mitjançant la personalització de campanyes i l’anàlisi del seu rendiment (57%).

Quant als casos d’ús específics, l’informe assenyala que el 43% de les companyies del sector recorre a la IA per a dissenyar nous serveis i el 29% l’empra per a millorar el coneixement i la gestió dels clients, l’establiment d’estratègies de pricing i la identificació d’oportunitats i amenaces del mercat.

D’altra banda, l’augment de l’eficiència operativa és una de les principals motivacions per a la integració de la IA en el 54% de les empreses de mitjans, mentre que el 46% del sector considera que millora l’oferta de serveis i el coneixement del client i, per tant, optimitza els resultats empresarials. L’informe també destaca que un 40% d’aquestes companyies té capítols relacionats amb la IA en els seus plans estratègics i més de la meitat (60%) és capaç de captar informació en temps real.





Una eina clau en el futur del sector

“El sector Mitjana es troba a la meitat d’un procés de transformació a causa de la necessitat d’abordar preocupacions econòmiques i també tecnològiques. En aquest context, la intel·ligència artificial ha emergit com una eina clau per a enfrontar aquests desafiaments i aprofitar noves oportunitats”, explica Elena Pablos, directora de Telco i Mitjana en Minsait. “A curt termini”, afegeix, “s’espera que les solucions basades en la IA siguin capaces de detectar continguts manipulats o elaborats a partir del mal ús de la intel·ligència artificial. En Minsait ja estem treballant en casos d’ús que ens permeten prevenir la difusió de fake news i assegurar la veracitat de la informació”.

D’altra banda, i segons l’informe Ascendant, la tendència del sector d’avançar cap a una major sostenibilitat i responsabilitat social corporativa atorga un paper principal a la IA, encarregada de minimitzar l’impacte ambiental dels mitjans amb solucions que redueixin la petjada de carboni i el consum energètic. El document també preveu que, en els pròxims anys, les empreses de Mitjana facin major recalcament en l’ètica i la seguretat de les dades per a garantir la seva privacitat i evitar biaixos.

L’Informe Ascendant Maduresa Digital 2024 de Minsait aborda, en la seva cinquena edició, el context i grau d’adopció de la intel·ligència artificial per part de les empreses i les Administracions públiques. Per a això, s’ha analitzat la informació aportada per més de 900 organitzacions de diferents països procedents de 15 sectors diferents d’activitat.





Per Tecnonews