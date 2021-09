El Zinc i les ostres

El Zinc és un oligoelement essencial i vital, un mineral necessari per a la regeneració dels teixits cel·lulars, per a la síntesi de l’ADN, per a la cicatrització de les ferides, per al creixement dels nens i actua en la metabolització dels greixos, de les proteïnes, de les hormones, a més de cuidar la pell, el cabell i les ungles.

Pertany al grup dels micronutrients, és a dir, necessitem menor quantitat d’ells que dels macronutrients, però no per això hem de subestimar-los, ja que són igualment necessaris per a mantenir la salut del nostre organisme.

La part bona és que necessitem molt poca quantitat per a un correcte funcionament, una quantitat que rondaria els 8 mg en les dones i uns 14 mg en els homes de mitjana. La part dolenta és que el nostre organisme no el genera per sí mateix, per la qual cosa hem d’introduir-los a través de l’alimentació o a través dels suplements alimentaris.

Els aliments que contenen més quantitat de zinc són majoritàriament d’origen animal, si bé també ho contenen alguns d’origen vegetal. Els principals, entre altres:

Les ostres. Són sens dubte, les reines del zinc, ja que aporten 60 mg/per cada 100 g. Són cares, però si ens ho podem permetre, seria interessant afegir-les a la nostra dieta.

Carn magra de vaca.

Cloïsses

Fetge

Ametlles

Civada

Pipes de carabassa

Crustacis

Llevat de cervesa

Un dèficit d’aquest mineral pot provocar pèrdua de cabell, alteració del sentit del gust o reducció de l’apetit. No obstant això consumir-ho en excés també és contraproduent, podent provocar anèmia, nàusees, vòmits o diarrees.