Innovacions per a viure 200 anys

“Ha nascut ja la primera persona que viurà dos-cents anys?”, pregunta Pau Garcia Milà, CEO i fundador de l’escola d’emprenedoria Founderz i Startup Ambassador de Talent Shakers, el vehicle per a emprenedoria de la venture Oryon Universal. “Si som capaços de diagnosticar-ho tot abans que passi, al final ho aconseguirem“, celebra l’emprenedor a l’auditori d’un Col·legi de Metges de Barcelona reticent davant algunes de les disruptives idees que s’exposen a l’escenari. La innovació en Healthtech, un dels quatre verticals de Talent Shakers, està disposada de vegades a trencar uns motlles que, a escala d’usuari, encara ni imaginem que ens constrenyen.

El vertical de Healthtech és un dels pilars centrals del projecte de Talent Shakers. El de les tecnologies de la salut és un dels sectors més actius en l’entorn startup europeu – de fet, segons reconeix el mateix Garcia Milá, les tendències internacionals de la innovació en salut han canviat en favor de l’empresa emergent del continent. “Durant molts anys a Europa es feien copycats de les empreses dels Estats Units, moltes amb èxit – recorda l’emprenedor – però ara les idees neixen a Europa i apareix una còpia als EE.UU. que triga menys a créixer”. Per donar suport a la innovació en salut catalana, Talent Shakers organitza l’esdeveniment Salut i Innovació Tecnològica: Inversions amb Futur.

Les propostes disruptives en salut van des del disseny i impressió 3D de tractaments de traumatologia fins a l’anàlisi genòmica a temps real. Un exemple del primer cas és l’startup catalana Xkelet, que ha creat un software per al disseny de productes d’immobilització traumatològica per substituir el guix o la fibra de vidre per tractar, per exemple, trencaments d’ossos o musculars. Segons el CEO de l’empresa, Jordi Tura, l’aplicació permet l’escaneig de la zona afectada – mitjançant una aplicació allotjada completament al núvol – en quinze segons, i dissenya la peça que s’hi aplicarà en uns 30. Xkelet és, a més, “l’empresa que fa les impressions en 3D més ràpides del món”, amb menys de 45 minuts per peça.

L’altra startup catalana que ha presentat Talent Shakers és Exheus, una aplicació que compila les dades genètiques del pacient a partir d’una minúscula extracció de sang i en fa un diagnòstic de salut complet. Segons el COO de l’empresa, Pol Cervera, l’experiència d’usuari és un dels forts d’Exheus front altres aplicacions d’anàlisi integral de salut. “L’informe de dades genètiques de l’aplicació – afirma – és activable i llegible, enfront d’altres que semblen geroglífics”. La innovació en salut, opina Cervera, ha d’anar acompanyada sempre d’adaptacions i millores de l’UX, per no “ofegar el consumidor en noves propostes”. L’apropament de les noves tecnologies de la salut a les necessitats del consumidor és la clau, segons Cervera, per “reduir l’escletxa entre ciència i mercat”.

Camí cap al metge digital

“Hi ha qui planteja una transició completa de l’atenció primària cap al format digital; nosaltres no ho compartim”, afirma el CEO de Top Doctors, Alberto Porciani. L’empresa està especialitzada en posar en contacte potencials pacients amb especialistes de la salut adaptats a les seves necessitats, amb una experiència que combini l’atenció digital amb la presencial. “El públic busca una experiència phygital – defensa Porciani – que combini l’atenció presencial amb la teleassistència“. El camí cap a la digitalització, segons Porciani, passa menys per l’experiència d’usuari i més per les connexions entre agents de l’ecosistema de la salut. “A Top Doctors busquem la connectivitat de totes les plataformes. Per assegurar l’accés entre pacients i doctors, necessitem estar interconnectats amb metges, hospitals, historials mèdics…”, reivindica Porciani, que proposa un camí que faci servir la digitalització per accelerar els processos d’atenció sanitària.

Més enllà de l’ecosistema d’emergents i les empreses digitals, Talent Shakers proposa un espai de contacte entre els jugadors més establerts i els nous elements del mercat. El director de negoci digital de DKV Josep Celaya, en aquest sentit, reconeix que “les grans empreses s’han adonat que cal dotar els projectes emprenedors de recursos per donar resposta als nous reptes”. El plantejament de Celaya per l’asseguradora, de fet, la situa com un espai potenciador de la innovació, que pot associar-se amb “la gran majoria d’emergents que ofereixen serveis digitals al sector”. L’adaptació tecnològica, segons el directiu, és, actualment, més eficient que la resistència a la innovació. “A vegades, el més efectiu és reinventar els processos” – afirma Celaya.

En un sentit semblant s’ha pronunciat el doctor Eduard Vieta, cap del servei de psiquiatria i psicologia de l’Hospital Clínic. Segons l’especialista, “s’ha de valorar la innovació tecnològica com la gran revolució pendent en el sector salut“. Fernando Ochoa, CEO de Meeting Campus, una aplicació espanyola de formació a mida en l’àmbit de la salut, coincideix amb la resta de ponents en la necessitat del sector d’afrontar la digitalització. “És necessari connectar el coneixement per innovar, i per fer-ho cal trencar barreres i digitalitzar el sector”, opina.

El CAP d’aquí a 20 anys

“Som molt bons investigant i innovant en biomedicina”, afirma Vieta, que veu en el sector healthtech català i espanyol talent per competir amb qualsevol altre mercat del món. “Aquí tenim oportunitats de futur“. El futur, segons Vieta, el portarà aquesta excel·lència en la recerca biomèdica, i l’assistència mèdica tendirà a la hiperespecialització. “El paradigma de la medicina de precisió busca una solució individualitzada a cada problema”, planteja el doctor, que veu en l’estudi detallat cas per cas la tendència principal de la salut que vindrà. En el seu camp, la psiquiatria, Vieta planteja una atenció basada en factors diversos, com els marcadors moleculars o genètics, combinat amb les característiques clíniques de cada pacient, per elaborar-ne tractaments a mida.

La digitalització és el camí de futur en què coincideixen tots els ponents de la sala. “El futur està en l’atenció mèdica combinada, el phygital serà un fenomen normal de l’atenció mèdica primària”, assegura Porciani. La baixa latència del 5G i les noves tecnologies, segons el CEO de Top Doctors, ens oferirà una sort de democratització dels especialistes, que podran assistir a pacients a països on la seva àrea d’expertise no estigui tan desenvolupada. “Podem imaginar, gràcies al 5G, a un doctor espanyol assistint una operació a l’Iraq mitjançant la realitat virtual“, planteja Porciani. Aquestes innovacions, a més, estan molt més a prop del que es pot pensar, en tant que, en paraules de Fernando Ochoa, “la pandèmia ha accelerat una dècada” tot allò relacionat amb la digitalització de la salut.

Cervera, en la línia de l’ambiciós projecte d’Exheus, veu canvis disruptius en el mitjà termini de la biotecnologia i les tecnologies de la salut. “Tothom tindrà accés a la pròpia salut d’una forma radicalment personalitzada” – augura el COO. “Jo m’imagino d’aquí 30 anys amb un xip integrat al meu cos que descodifiqui tota la informació d’allò que em passa i ho traslladi a un informe diagnòstic que podré consultar al meu telèfon, o al meu smart watch”, asegura. Segons un optimista Cervera, efectivament, la primera persona que viurà dos-cents anys ja ha nascut.

Per Alberto Prieto