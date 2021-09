No viure de les aparences

Hem creat un món on la presumpció i guardar les aparences s’ha convertit en la forma de simular la felicitat. El lloc en el qual et trobes, les persones i coses que t’envolten, juntament amb els teus pensaments i sentiments són els pilars que componen la teva realitat. No hi ha més, aquest és el teu món.

Les aparences ens porten a mostrar característiques de persones que no som, el més trist és que ens enganyem a nosaltres mateixos i no als altres.

Gairebé sempre, tendim a jutjar les persones per la seva aparença, i no esperem a conèixer-les. I és que, l’apreciació externa que fem sobre una persona, no sempre és la correcta. I a tu, t’han enganyat alguna vegada les aparences? Que les aparences enganyen sempre ha estat de coneixement popular. L’aparença és com els altres ens veuen i perceben: el vestuari, la forma de parlar, els gestos, les conductes en públic, però encara que tot això digui molt de les persones, no sempre es pot reflectir el que es desitja. O tot el contrari, també pot ser que la persona controli la seva aparença per donar una imatge concreta. Així, és comú que quan coneixem de veritat a una persona descobrim aspectes d’aquesta que ni tan sols havíem imaginat. És més, segurament, si deixem de banda la imatge que ens fabriquem en un primer moment, descobrirem que tenim moltes més coses en comú de les que pensàvem. I això, probablement passi amb totes les persones.

Tendim a jutjar i ser jutjats sense conèixer, i cada persona és responsable de posar-hi remei. Si no vols que et jutgin per l’aparença, pots estudiar i preguntar quina imatge transmets, i així reflexionar en què vols transmetre realment. Un cop això estigui clar, es pot jugar amb la vestimenta, la postura corporal…

És un exercici que requereix de temps, però podem aprendre a emetre una imatge més propera a la que realment tenim a l’interior.

Jutjar el llibre per la portada és la via fàcil, mentre que provar i llegir per treure les seves pròpies conclusions és el camí veritablement enriquidor. Les aparences enganyen i, molt probablement, si accedim a conèixer algú ens adonarem que ni el bo és tan bo, ni el dolent tan dolent. És més, estarem coneixent a algú des de dins i aprenent a valorar-lo.