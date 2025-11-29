El XXVII Festival d’Orgues de Ponent i del Pirineu fa parada a la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Vielha e Mijaran

Els orgues de la Diòcesi d’Urgell formen part del XXVII Festival d’Orgues de Ponent i del Pirineu, organitzat per l’Associació d’Amics de l’Orgue de les Comarques de Lleida i amb el suport de la Fundació Horitzons 2050. El certamen, que s’estén del 7 de setembre al 27 de desembre, vol difondre i posar en valor el patrimoni organístic del territori. En aquesta edició ja hi han participat tres orgues de la diòcesi —els del Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, de la Pobla de Segur i de la Basílica de Valldeflors de Tremp— i el festival hi afegeix ara tres cites més que portaran la música d’orgue a la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Vielha e Mijaran. Tots els concerts són d’entrada gratuïta.
La primera de les cites pròximes tindrà lloc el proper dissabte, 6 de desembre, a les 20.30 hores, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, a la Seu. El recital anirà a càrrec de Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Família i intèrpret habitual de grans escenaris europeus, americans i asiàtics. Presentarà un programa que combina obres de Haendel, Bach, Guilmant, Lefébure-Wély, Vierne i Franck, coronat per una improvisació final. L’instrument, que conserva les innovacions tècniques del moment en què fou construït l’any 1919 pel mestre Lope de Alberdi, ha sobreviscut a les dificultats de la Guerra Civil i només havia rebut reparacions parcials al llarg de les dècades. Per aquest motiu, el Capítol de la Catedral va impulsar una restauració integral desenvolupada entre el 2023 i el 2025, encarregada a l’empresa Alejandro Turanzas Organeros (Igorra, Bizkaia). L’orgue va tornar a sonar amb la seva potència i brillantor originals durant l’acte de benedicció de l’instrument, en mans del Canonge-organista de la Catedral, Mn. Jordi Miquel, i en el posterior concert inaugural, el dissabte 20 de setembre.
Posteriorment, el diumenge, 7 de desembre, a les 18 hores, la parròquia de Sant Domènec i Santa Maria de Puigcerdà acollirà un concert que combinarà l’orgue i la trompeta. El protagonitzaran l’organista Manuel Rodríguez, titular del temple de Sant Vicenç de Sarrià, i el trompetista Marc Monzonís. El programa inclourà peces per a orgue sol de Bach i Vierne, així com obres de Martini, Jiménez, Marcello, Telemann, Toldrà, Giró i el mateix Rodríguez, que ha desenvolupat una trajectòria concertística a l’Estat i a l’estranger. Monzonís, format en diversos estils, aportarà una sonoritat versàtil que dialogarà amb la paleta tímbrica de l’orgue cerdà.
El cicle tancarà el seu recorregut el dissabte, 27 de desembre, a les 20 hores, amb el concert a l’església de Sant Miquèu de Vielha e Mijaran. L’organista Josep Lluís Vilador i la soprano Olga Farrando oferiran un programa que alterna obres per a orgue sol de compositors com Aguilera de Heredia, Bruna, Derch i Sales, Lambert i Ramon Currià (besavi de l’organista), amb peces per a soprano i orgue de Purcell, Vavilov, Marcello, Vivaldi, Brahms i dues cançons tradicionals catalanes –El cant dels ocells i El noi de la mare–. Farrando, nascuda a Lleida, és professora de llenguatge musical, transposició i acompanyament. Actualment Vilador impulsa la difusió del llegat del seu besavi, el compositor i pedagog lleidatà Ramon Currià Caelles, del qual ha publicat la primera monografia, guardonada amb el XXXV Premi Josep Lladonosa d’Història Local dels Països Catalans i editada per Sant Jordi d’enguany.