25 anys de la declaració de Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, aquest diumenge

Aquest diumenge, 30 de novembre, primer diumenge d’Advent, es compleixen vint-i-cinc anys del moment en què la UNESCO va acordar inscriure les “Esglésies romàniques de la Vall de Boí” a la Llista del Patrimoni Mundial, en la qual actualment hi ha inscrits 1.052 béns de valor universal excepcional, situats en 165 països. A la Vall de Boí se celebrarà una jornada festiva, que començarà amb un repic de campanes de les esglésies de la vall.
El repic de campanes anunciarà la jornada de portes obertes que es portarà a terme entre les 9 i les 13 hores a tot el conjunt romànic. És una oportunitat única per a resseguir les arrels de la cultura cristiana, que s’endinsa en els segles XI i XII, quan es va dur a terme la construcció de les esglésies. A les 13 hores es preveu la projecció del vídeo “25 anys de Patrimoni Mundial”, a l’Espai Joan Perelada, i s’ha convocat, a continuació, un dinar popular. Aquest és l’últim acte dels que s’han previst durant tot el mes de novembre.
Les activitats van començar el 2 de novembre a l’església de Sant Joan de Boí, amb la presentació del vídeo “La memòria viva de la Vall de Boí”, enregistrat just després de la declaració de Patrimoni l’any 2001-2002. Els caps de setmana del mes de novembre s’han dut a terme visites guiades gratuïtes al conjunt romànic; un acte d’homenatge a Joan Perelada, l’alcalde de la Vall de Boí que va perseguir el somni de la inclusió de les esglésies de la vall dins del llistat de Patrimoni Mundial.
I també s’ha celebrat una jornada de reflexió i de treball oberta a tothom, amb el títol “La Vall de Boí, 25 anys de Patrimoni Mundial i reptes de futur”, que va comptar amb l’assistència de l’arquitecte, historiador de l’art i antic inspector general dels monuments històrics de França, Olivier Poisson, qui va fer la recomanació que va possibilitar la declaració fa vint-i-cinc anys. A aquesta jornada van ser presents l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, i el vicari general i delegat de Patrimoni del Bisbat d’Urgell, Mn. Josep M. Mauri.