Com prevenir el càncer de còlon

Saber dels factors de risc és tan important com que la població general aprengui els beneficis de la detecció precoç del càncer de còlon, a través del test de sang oculta en femta (TSOH). I és que 9 de cada 10 persones sobreviurien al càncer de còlon si es detectés precoçment. Encara que les causes exactes del càncer de còlon es desconeixen, existeixen factors que incrementen la possibilitat de patir aquest tumor.
L’edat és el principal factor de risc, seguit per l’historial personal (antecedents de pòlips adenomatosos), així com la Diabetis tipus 2, i les malalties inflamatòries intestinals.
D’altra banda, hi ha una sèrie de factors relacionats amb hàbits de vida, que són factors de risc, com ara el tabac, l’alcohol, o el sobrepès, l’obesitat i el sedentarisme.
Cal recordar que és possible reduir el risc de càncer en general, fins a un 18%, a través d’una alimentació sana, mantenint un pes saludable i duent a terme activitat física moderada diàriament.
El càncer de còlon és un dels pocs que es pot diagnosticar precoçment, a través dels programes de cribratge.
Per Consumer/eroski.com