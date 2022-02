El World Triathlon i Duathlon Winter Championships clou amb la participació de més de 270 atletes d’arreu

Aquest diumenge ha conclòs el World Triathlon Winter Championships i el World Duathlon Winter Championships, que ha acollit Andorra per segon any consecutiu, amb el segell d’Ironman i en el marc de l’Andorra Multiesport Festival. Del 3 al 6 de febrer, més de 270 atletes de 22 nacionalitats diferents han competit a la cota 2.000 de Naturland per aconseguir els títols mundials en les categories elit, Sub-23, júnior i para-atletes en les diferents disciplines.

El secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, ha valorat molt positivament l’organització d’aquest esdeveniment esportiu de caràcter internacional i s’ha mostrat satisfet per la qualitat oferta i pel posicionament i la visibilitat que representa. De la mateixa manera, ha afirmat que ja s’està treballant per mantenir aquesta qualitat i augmentar la participació en les següents edicions.

En l’entrega de medalles i la cerimònia de cloenda que s’ha dut a terme aquesta tarda a la plaça de la germandat de Sant Julià, han participat la ministra d’Afers Socials; Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, el cònsol major de la parròquia laurediana, Josep Majoral, el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, i la secretària d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Teresa Milà.