El vent, els incendis i les plagues d’insectes ‘assolen’ els boscos d’Europa

El Joint Research Center (JRC) de la Comissió Europea lidera una investigació que compta amb la participació del Max Planck Institute, la Universitat de Florència, la Universitat de Hèlsinki i la Universitat de València que aborda els creixents riscos relacionats amb el clima en els boscos europeus.

El treball explota un gran volum de dades satèl·litals i ambientals i, amb l’ajuda de l’aprenentatge automàtic, identifica els principals factors que augmenten la vulnerabilitat a l’escalfament global dels boscos europeus. Els algoritmes mostren que el 60% dels boscos europeus són cada vegada més vulnerables a l’efecte dels vents, els incendis i les plagues d’insectes.

Els algoritmes també donen mostra de les característiques que fan a cada tipus de bosc més o menys resilient, el que podria contribuir a una millor gestió d’aquests ecosistemes naturals de cara a millorar la seva capacitat de resistència. Més de la meitat de la biomassa forestal d’Europa es podria perdre en poques dècades a causa de pertorbacions naturals provocades pel clima, com incendis o brots d’insectes, segons informa l’estudi publicat a Nature Communications.

Els boscos sempre s’han vist afectats per pertorbacions com incendis, vents forts i brots de plagues naturals, però el canvi climàtic i la transformació en els usos de terra poden incrementar aquestes amenaces. D’aquí la importància de quantificar la vulnerabilitat dels boscos a tals pertorbacions, així com les seves tendències al llarg de el temps i sobre grans escales geogràfiques com el continent europeu.

Per Ecoticias