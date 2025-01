El TS rebaixa la pena de la “cambrera de la droga”

La Seu de la Justícia. Foto: Fòrum.ad

El Tribunal Superior (TS) ha reduït de sis a quatre anys i mig de presó la pena a la dona coneguda com a “cambrera de la droga”, sentenciada el setembre passat per tràfic d’estupefaents després de ser detinguda l’any 2023 en el marc de l’operació Big Bang al Pas de la Casa. Aquesta operació va permetre detenir diverses persones per tràfic de drogues. Es va comissar 342 grams de cocaïna, a més d’altres quantitats d’haixix, marihuana i èxtasi i més de 17.600 euros en efectiu.

Se li mantenen la multa de 40.000 euros i l’expulsió del país per 25 anys. El Superior també ha rebaixat de quatre a tres anys de reclusió a un dels implicats i a un altre se li ha reduït la pena d’expulsió a cinc anys i se li retornaran els diners que li van comissar. La resta de recursos han estat desestimats.