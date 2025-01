Llei òmnibus: Destinar el 50% d’habitatges assequibles en les inversions estrangeres

Quatre grues de la construcció a Anyós (arxiu)

Les noves promocions immobiliàries d’inversió estrangera hauran d’incloure un 50% d’habitatges per a lloguer assequible. Així s’ha plasmat al text de la llei òmnibus, que finalment es votarà a principi de març. Una de les esmenes que s’ha inclòs al text de la llei per al creixement sostenible fa referència a les noves promocions immobiliàries que es facin mitjançant inversió estrangera. La comissió d’Economia ha consensuat que el 50% d’aquests blocs que es facin per a lloguer, han de ser habitatges per a lloguer assequible seguint els paràmetres marcats pel Govern.

També s’ha inclòs un canvi pel que fa als habitatges d’ús turístic. Més concretament, aquells de cinc estrelles que van rebre la llicència més tard, gràcies a una excepció en la suspensió que es va posar en marxa el 2022, podran mantenir-la durant cinc anys.

El text de la llei òmnibus finalment es debatrà a principi del mes de març, i no el dia 30 de gener com era previst. És una decisió que es va prendre a la comissió d’Economia, que havia estat treballant per a tenir el projecte enllestit. Tot i que el text està avançat, queda acabar de tancar alguns serrells, com assegurar el contingut a nivell tècnic en aspectes concrets. S’ha justificat el retard per la complexitat del text i ha estat una decisió consensuada de tots els grups parlamentaris.

Alguns aprofitaran el mes de febrer per a preparar reserves d’esmena.