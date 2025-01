Andorra formalitza la seva adhesió al Codi Internacional de Protecció dels Turistes a Fitur

Jordi Torres i Zurab Pololikashvilia l’estand d’Andorra a Fitur (SFGA)

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha formalitzat aquest dimarts l’adhesió d’Andorra al Codi Internacional per a la Protecció dels Turistes (ICPT) davant del secretari general de l’ONU Turisme, Zurab Pololikashvili, durant una cerimònia celebrada a l’estand d’Andorra a la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que té lloc a Madrid del 22 al 26 de gener.

L’ICPT és un text impulsat per l’ONU Turisme, voluntari i no vinculant, que té com a objectiu promoure la seguretat i la protecció dels viatgers arreu del món. La seva aplicació permet als països adaptar-lo a la seva legislació i desenvolupar polítiques harmonitzades, facilitant així la cooperació internacional i l’intercanvi de bones pràctiques. Els principis del codi inclouen compromisos per a garantir la confiança, la qualitat del servei i el respecte pel medi ambient dels països adherits.

Durant la cerimònia, Torres ha subratllat que “l’adhesió a l’ICPT reafirma el compromís d’Andorra amb un turisme responsable i sostenible, que busca beneficiar tant els viatgers com als residents”. Per la seva banda, Pololikashvili, ha destacat que “el Codi estableix un marc comú i harmonitzat i assegurà una protecció legal més sòlida”. Andorra és el 25è país en adherir-se a aquest codi.

La signatura ha tingut lloc durant la primera jornada professional de Fitur i també ha comptat amb la presència de l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, i de la directora Executiva de l’ONU Turisme, Natalia Bayona. De la mateixa manera, l’adhesió permetrà integrar els principis i recomanacions del Codi en el desenvolupament de la Llei marc de Turisme.

La inauguració oficial d’aquesta 45a edició de la fira ha estat aquest dimarts al matí, amb la presència dels Reis d’Espanya, que han rebut Torres i la resta de ministres.





Reunió bilateral amb Espanya per a reforçar la col·laboració en matèria turística

En el marc de la seva presència a Fitur, el ministre Torres va mantenir dimarts una reunió bilateral amb la secretària d’Estat de Turisme d’Espanya, Rosario Sánchez, per a donar seguiment a les excel·lents relacions entre Andorra i el país veí en matèria de turisme.

Durant la trobada, Torres i Sánchez han intercanviat opinions i han analitzat diferents polítiques per a fomentar la sostenibilitat, la diversificació i la desestacionalització del turisme, així com propostes innovadores. El ministre de Turisme i Comerç també ha aprofitat per a exposar-li els avenços en l’elaboració de la nova Llei marc de Turisme, que tindrà com a objectiu reforçar la competitivitat i sostenibilitat del sector.