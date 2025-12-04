El TS confirma una pena de sis anys de presó a dos acusats d’una agressió sexual a la Seu d’Urgell

El Tribunal Suprem ha confirmat una condemna de sis anys de presó per a dos homes acusats de violar una jove l’any 2022 a la Seu d’Urgell. Els fets es van produir en el marc d’una nit de festa i, segons la sentència que ja havia dictat l’Audiència de Lleida (i que ara ja és ferma), els acusats es van aprofitar del fet que la noia estava semiinconscient per la ingesta prèvia d’alcohol i drogues.
En aquest sentit, el TS ha rebutjat els recursos que havien presentat els condemnats, després que prèviament ja els havia desestimat també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D’acord amb el que recull la sentència, a la qual ha tingut accés el diari Segre i recull RàdioSeu, el tribunal conclou que els dos processats “es van aprofitar de l’estat de la víctima, com a conseqüència de la prèvia ingesta de begudes alcohòliques i del consum de cocaïna, la qual cosa afectava greument les seues facultats per a oposar-se a l’acte sexual, arribant a perdre la consciència en alguns moments”.
Els fets es van produir el 10 d’abril de 2022, quan la demandant va ser agredida sexualment en un habitatge de la Seu d’Urgell. Les mateixes informacions assenyalen que la decisió final del Suprem apunta que “hi ha prova de prou càrrec” contra els processats “que demostra també l’estat de semiinconsciència en el qual es trobava la víctima, així com la falta de consentiment”. I apunten que “la jove es va adonar del que havia passat quan altres persones que eren al domicili li van dir que tenia sang al vestit”. En aquell moment, va alertar diverses amigues, a qui va enviar notes de veu, i va acudir a l’hospital, des d’on van avisar els Mossos d’Esquadra.
La sentència final també recull que els processats van intentar “destruir proves” quan la Policia es va presentar al seu domicili i els va veure sortir amb una bossa d’escombraries, en la qual hi havia roba tacada de sang, on van trobar l’ADN de la víctima. Finalment, el TS ha descartat els atenuants sol·licitats pels condemnats, als qui també se’ls ha imposat la prohibició de comunicar-se i atansar-se a menys de 100 metres de la víctima i al pagament d’una indemnització de 25.000 euros pels danys morals causats.