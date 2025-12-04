Nova campanya solidària de recollida de joguines de RTVA

Un Nadal més, Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) torna a posar en marxa la campanya solidària de recollida de joguines en favor de Càritas. Totes les persones que vulguin col·laborar-hi poden fer-ho del 9 al 31 de desembre, donant una joguina nova o regalant experiències, com entrades per a concerts, parcs o espectacles.
L’any passat es van recaptar 1.517 joguines i es van oferir 97 experiències a infants en situació vulnerable. Com en cada edició, voluntaris de Càritas classificaran i prepararan els paquets que es repartiran la nit de Reis. Això sí, no s’accepten joguines bèl·liques i sexistes.
La iniciativa es du a terme en col·laboració amb diverses entitats del país. Els punts de recollida oficials són l’edifici de Ràdio i Televisió d’Andorra, les oficines de MoraBanc, el centre comercial Illa Carlemany, els comuns i els establiments adherits. Enguany fa 33 anys d’aquest projecte impulsat pel locutor de Ràdio Nacional, Òscar Royo.
També es faran accions paral·leles en altres esdeveniments com partits de futbol i de bàsquet amb l’objectiu d’aconseguir recollir més joguines.