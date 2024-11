El triangle de treball a la cuina. Què és?

Una cuina molt ben organitzada (AMIC)

El triangle de treball a la cuina és un principi de disseny que connecta tres àrees clau: la zona de cocció (fogons i forn), la zona d’emmagatzematge (frigorífic i rebost) i la zona d’aigües (pica i rentaplats). La correcta disposició d’aquests punts forma un triangle imaginari que optimitza els moviments, facilitant que el treball a la cuina sigui més eficient i àgil.

Perquè el triangle funcioni, les distàncies entre aquestes zones han de seguir unes mesures recomanades: cada costat ha de tenir entre 1,20 i 2,70 metres, i la suma total dels tres costats no ha de superar els 8 metres. És important que no hi hagi obstacles que interrompin el recorregut, com una illa mal col·locada o mobles que limitin l’accés.

Aquest concepte s’adapta a qualsevol mena de cuina, ja sigui en forma d’L, U, paral·lela o amb illa. En cuines petites, el triangle pot convertir-se en una línia, però les distàncies continuen sent essencials per a garantir la funcionalitat.

El triangle de treball continua sent una eina fonamental en el disseny modern, assegurant que les cuines no només siguin pràctiques, sinó també còmodes per a qui les utilitza.

També ajuda a millorar l’ergonomia dins la cuina, ja que evita desplaçaments innecessaris i redueix el cansament durant la preparació dels aliments. A més, facilita l’organització de les tasques de manera més intuïtiva, cosa que permet un accés ràpid a les diferents zones sense perdre temps.





