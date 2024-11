Aquest dilluns arrenquen els 16ns Debats de recerca

Cartell dels 16ns Debats de recerca (SFGA)

Els setzens Debats de recerca comencen aquest dilluns, 11 de novembre, i s’allargaran fins demà dimarts, sota el títol “Aigua: desafiaments i oportunitats”. Les jornades estan organitzades pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats; la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Andorra Recerca i Innovació (AR+I), amb el patrocini d’una entitat financera del país.

La matèria que centrarà aquesta edició és l‘aigua i els debats es focalitzaran en diferent aspectes d’aquest recurs hídric, un element natural indispensable per al desenvolupament de la vida i de les activitats humanes.

Avui dilluns, 11 de novembre, després de la inauguració, a les 18 hores, s’oferirà una conferència plenària a càrrec del professor Narcís Prat, el qual abordarà “Els límits planetaris de l’aigua com a motor i essència de la vida”. Després hi haurà dues ponències breus de 20 minuts cadascuna a càrrec d’Ivan Paz (“Reptes per a protegir la biodiversitat d’aigua dolça a múltiples escales en un context de canvis globals accelerats”) i de Marc Farré (“El paper de la recerca marina en l’assessorament i la gestió de les pesqueries del Mediterrani”).

Demà dimarts, 12 de novembre, se celebraran diverses ponències presencials, les quals aniran a càrrec dels experts Andrea Antich (“La recerca sobre mamífers per a la seva conservació”), Gerard Grande (“Anàlisi de les sèries hidromètriques andorranes”), Alexandre Quintana (“Projeccions de canvi climàtic a Andorra: anàlisi i càlcul d’indicadors hídrics”) i Marta Domènech (“Escenaris de canvi climàtic sobre el riu Valira”).

També hi participaran Jordi Deu amb la ponència “Noves metodologies andorranes, basades en la natura, per a millorar la gestió tècnica del recurs hídric, en condicions de canvi climàtic i creixement poblacional” i Valentí Turu amb “Trenta-dos mil anys de dinàmica climàtica a Andorra”.

El programa inclou també tres ponències escrites que seran publicades posteriorment en els Annals, les quals aniran a càrrec dels experts Marc Pons (“El paper de les glaceres i la neu en el cicle de l’aigua de les zones de muntanya”) i Joan Estrada (“Característiques de la intensitat pluviomètrica al Pirineu andorrà durant les tempestes i els xàfecs estivals. Una comparació amb sectors d’una influència més marítima”), i del doctorand J. Jesús Larrabeiti (“La sostenibilitat d’Andorra des d’una perspectiva metabòlica”).

El principal objectiu dels Debats és difondre la recerca relacionada amb Andorra realitzada per investigadors del país o altres científics experts i crear un fòrum en què es reflexioni sobre una disciplina en concret.

Totes les ponències són d’entrada lliure i se celebraran a la sala d’actes de Morabanc.

El programa complet es pot consultar a www.ensenyamentsuperior.ad/recerca.