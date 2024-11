El peix mantega, preuat a la cuina però amb efectes secundaris

El peix mantega, força utilitzat en l’elaboració de sushi i sashimi (Getty images)

El peix mantega, conegut també com a Lepidocybium flavobrunneum o simplement “peix mantega”, és un peix d’aigües profundes molt apreciat per la seva carn suau i saborosa, amb una textura que recorda a la de la mantega, d’aquí el seu nom. Tot i això, també ha generat certa polèmica i controvèrsia per alguns problemes associats al seu consum.

Aquest peix pertany a la família dels Gempylidae, una espècie de peix semblant a la tonyina i el peix espasa que habita en aigües tropicals i subtropicals de l’Atlàntic i el Pacífic. És conegut per la seva carn blanca i rica, que conté un alt contingut d’olis i greixos, la qual cosa el fa particularment gustós i apreciat en la cuina gurmet, especialment per a fer sushi o sashimi.





Beneficis del peix mantega

Sabor exquisit: La seva textura i gust el fan molt popular en la gastronomia. Té una carn suau que literalment es fon a la boca, cosa que el fa ideal per a plats de peix cru, cuina asiàtica i preparacions a la brasa.

Baix en calories: Tot i el seu alt contingut en greixos, molts d’ells són greixos saludables. A més, és un peix baix en calories si es consumeix en porcions moderades, sent una bona opció per a dietes riques en proteïnes.

Font de proteïnes: Com la majoria dels peixos, és una excel·lent font de proteïnes de qualitat, essencials per al manteniment de la massa muscular i el funcionament òptim del cos.





Controvèrsia

Tot i els seus beneficis, el peix mantega és conegut per alguns efectes secundaris no desitjats, principalment deguts a la presència de greixos no digeribles, anomenats èsters de ceres. Aquests greixos no poden ser absorbits pel sistema digestiu humà, el que pot causar:

Efectes laxants: Un dels problemes més coneguts del peix mantega és que el seu alt contingut en èsters de ceres pot provocar diarrees greixoses o “oleorrea”. Aquest efecte laxant pot aparèixer fins i tot si el peix s’ha consumit en quantitats moderades.

Intoleràncies digestives: Algunes persones poden ser especialment sensibles als èsters de ceres, la qual cosa pot causar dolors abdominals, nàusees i altres molèsties digestives.

Confusió amb altres peixos: De vegades, el peix mantega es ven erròniament com altres espècies, com la tonyina blanca, cosa que pot confondre als consumidors i fer-los consumir-lo sense ser conscients dels seus possibles efectes secundaris.





Moderar-ne el consum

Molts experts recomanen moderar el consum del peix mantega i evitar-lo en grans quantitats. A alguns països, inclòs Japó, s’han emès advertències sanitàries sobre el seu consum, i fins i tot està prohibit servir-lo en alguns restaurants. Si decideixes provar-lo, és important començar amb petites porcions i veure com respon el teu sistema digestiu. També es recomana cuinar-lo bé per a ajudar a eliminar part dels greixos no digeribles, tot i que això no garanteix completament l’absència d’efectes secundaris.