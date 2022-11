El trànsit al carrer Prat de la Creu entre les rotondes de Tobira i de Govern s’interromprà durant 3 nits

L’obertura d’una rasa per a avançar en els treballs d’implantació de la xarxa de calor per part de FEDA Ecoterm, a Andorra la Vella, obliga a tallar el trànsit durant tres nits consecutives, a partir d’avui dimarts 15 de novembre, al carrer Prat de la Creu en el tram comprès entre les rotondes de Tobira i de Govern. Així doncs, les nits dels dies 15, 16 i 17 de novembre no s’hi podrà circular entre les 20.30 i les 07 hores.

L’empresa constructora ha rebut l’autorització per part del ministeri de Justícia i Interior per a poder realitzar aquests treballs nocturns en tractar-se d’una artèria de trànsit important. Es permetrà el pas als veïns del tram afectat, que podran accedir als seus garatges a través de la rotonda de Tobira.