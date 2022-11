Demòcrates celebra aquest dimecres el seu 7è Congrés Ordinari

Demòcrates celebra aquest dimecres, 16 de novembre, a les 19 hores, el seu setè Congrés Ordinari. Està obert a tota la militància i s’espera una important assistència, en el que és l’espai del partit per a posar en comú línies polítiques, reglaments i altres documents fonamentals.

La Secretària d’Organització de Demòcrates, Rosalina Areny, ha detallat aquest dimarts a la tarda els punts de l’ordre del dia del Congrés. Se sotmetrà a votació la modificació dels estatuts del partit per a adaptar-los a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada l’any passat.

També es farà un repàs del grau d’acompliment de les set ponències aprovades en el Congrés de l’any passat, “en què recollíem temes d’actualitat que ens preocupaven, així com neguits dels nostres militants”. Areny ha avançat que “el grau de resposta i d’acompliment de les diferents encomanes que vam fer al Govern i al Grup Parlamentari Demòcrata és molt satisfactori”.

També durant el Congrés se sotmetrà a la militància un document de principis de partit. Es tracta “d’un document per a renovar el nostre compromís amb Andorra i la seva població, gairebé 12 anys després de la creació de Demòcrates”, perquè “l’Andorra d’ara no és l’Andorra del 2011”, ha defensat el Secretari General de DA, Jaume Serra. Així, i “sense allunyar-nos de la base de la nostra identitat política, actualitzem els nostres principis per a posar l’accent en els reptes del present, donar-los resposta, i per a assegurar les millors condicions de futur per a Andorra”, en temes com la sostenibilitat, l’habitatge, la salut o l’acord d’associació amb la Unió Europea.

Durant el Congrés també està prevista la intervenció del president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, que farà un repàs de la tasca legislativa desenvolupada. Finalment, el Congrés es tancarà amb la intervenció del president del partit, Xavi Espot.