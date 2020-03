El telèfon d’informació general sobre coronavirus i la seva situació al Principat, el 188, ha rebut un total de 918 trucades des que va entrar en funcionament el divendres dia 13 de març i fins a les 11.30 hores d’aquest diumenge.

La majoria de consultes que s’han rebut en les últimes hores (254 trucades entre les 20h d’ahir i les 11.30h d’avui) fan referència a l’aplicació de les noves mesures que ha decretat Espanya i els seus efectes sobre els residents a Andorra, així com dels efectes sobre el Principat de les accions que s’estan duent a terme a França en la lluita contra la COVID-19. És a dir, què ha de fer un resident que es troba a Espanya o a França, per exemple, o si aquest resident té un familiar gran a Espanya i vol anar a cuidar-lo. També hi ha consultes per dubtes sobre l’aplicació de les mesures en l’àmbit laboral, i com s’han de tenir cura de les persones grans, sobretot les que viuen soles.

En aquest sentit la pàgina web del Govern www.govern.ad ha habilitat un espai, fent accessible tota la informació oficials sobre la COVID-19, amb les mesures decretades, totes les recomanacions i els comunicats de premsa.

Podeu consultar en aquest enllaç les activitats que han d’estar tancades i les que poden treballar, un cop establertes les mesures pertinents per evitar la transmissió del coronavirus.