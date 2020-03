El Comú d’Encamp ha acordat activar a partir de dilluns una nova fase del pla d’actuació i contingència per seguir assegurant la prestació del servei públic, d’acord amb el Pla que es va preparar el passat divendres amb la direcció del Comú i seguint les indicacions previstes en el decret del Govern d’ahir dissabte.

En paraules de la Cònsol Major, Laura Mas, “tenim l’obligació de fer tot el possible per combatre l’expansió del coronavirus i per això és necessari adaptar el més ràpid possible la prestació dels serveis, per protegir als ciutadans i als empleats públics”. La Cònsol Major ha agraït la col·laboració de la ciutadania i l’esforç dels treballadors públics del Comú i de la resta d’administracions del país, i ha apel·lat a la responsabilitat de cada ciutadà per combatre aquesta situació excepcional “si de forma individual cadascú de nosaltres no actuem amb rigor, l’esforç col·lectiu i del sector públic serà insuficient”

Les mesures adoptades en aquesta fase del pla de contingència es centren principalment en seguir prestant els serveis públics però amb la reducció de l’horari d’atenció al públic, el reforç en l’atenció telefònica i l’aplicació d’accions de contingència a nivell del personal públic. També l’ampliació dels terminis administratius per a concursos públics i de personal, i continuar l’activitat política amb mitjans telemàtics o amb presència reduïda i mantenint la distància de seguretat entre persones.

L’horari d’atenció a la ciutadania serà de 8h a 14h en les dependències de Casa Comuna i circulació tant d’Encamp com del Pas de la Casa, tot i que es recomana trucar prèviament al Comú (telèfon 873200) abans d’acudir-hi presencialment. Així mateix des del Comú es recorda la possibilitat de realitzar els tràmits per mitjans electrònics. Es regularà l’afluència a les instal·lacions comunals, l’ús dels ascensors i s’hi incrementaran les mesures d’higiene.

Pel que fa a l’atenció a gent gran o persones dependents el telèfon d’atenció del Departament de Socials restarà operatiu i, per tant, es podrà contactar sense problemes i s’actuarà d’acord amb les necessitats detectades. Es recorda que resta tancat el casal d’avis i el menjador social. Per part del Departament de Socials es seguirà efectuant el seguiment habitual via telefònica perquè no quedi ningú desatès.

Els efectius del personal públic s’organitzaran de manera que el 50% tingui presència física i l’altre 50% estigui disponible als seus domicilis, habilitant-los, quan sigui possible, mesures de teletreball. I la presència al lloc de treball es farà efectiva de forma rotativa, com a mesura de caràcter general i preventiva. Tot i això, cada servei tindrà en compte les seves característiques particulars, ja que per a aquells serveis que estan completament tancats, tot el personal romandrà a casa seva. Es reforçaran les tasques de neteja en els espais que segueixin oberts al públic.

Per altra banda, també informem que s’han cancel·lat les reunions presencials, les accions de formació i s’estan habilitant els mitjans de control remot per poder activar el teletreball en els casos en què sigui possible, així com les sessions de videoconferència.

Per tots aquells tràmits administratius amb terminis d’execució oberts, que facin referència a concursos públics, s’allargarà el termini de presentació un mes de forma automàtica i amb caràcter general. Pel que respecta a processos de selecció de personal actualment oberts, es suspenen de forma temporal fins a nou avís. Aquestes mesures es prenen per a preservar els drets dels administrats en els citats procediments administratius.

Els serveis bàsics de neteja, subministrament d’aigua potable, circulació i atenció ciutadana, aparcaments, enllumenat, gestió de residus, etc. seguiran funcionant, tot i que s’apliquen algunes mesures per evitar-ne el col·lapse i la possible propagació de la malaltia, com per exemple la suspensió de la recollida de residus voluminosos a la via pública i la petició a la ciutadania de reduir al màxim l’ús de les deixalleries comunals, minideixalleries i deixalleries mòbils.

Amb referència al Pas de la casa se suspèn el servei intern de transport de viatgers per a la temporada d’hivern a partir de dilluns i fins a nou avís, donat que és un servei vinculat principalment als centres educatius. Aquesta mesura es suma a la ja presa el divendres de tancament del Centre Esportiu, la Biblioteca, l’escola Bressol, el llaç d’animació i l’Oficina de Turisme. L’oficina de tràmits i del servei de circulació del Pas de la Casa estaran obertes de 8h a 14h però es recomana trucar prèviament si és indispensable acudir-hi, i es regularà l’afluència a dins de les instal·lacions.