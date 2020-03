Cada cop són més els negocis en línia que permeten ingressar uns euros extra per tal d’arribar a final de mes d’una manera més còmode. Ara bé, hi ha gent que ha trobat a Internet la fórmula per no haver de treballar mai més per ningú i sense moure’s pràcticament de casa. Aquest és el cas de l’Oriol, un jove de vint-i-un anys, andorrà i que a final de mes aconsegueix uns ingressos superiors a 4.000 euros únicament per participar en pàgines d’enquestes en línia.

Explica que “tot va començar un dia que em van enviar un correu des d’una d’aquestes pàgines en què m’oferien un euro per respondre 50 preguntes, em vaig registrar i, a partir d’aquest moment, vaig anar trobant empreses similars, i ara estic apuntat a unes 200”.

Aquestes pàgines envien aproximadament una o dues enquestes al dia, i contenen deu preguntes trampa per tal d’esbrinar si l’enquestat és o no apte per arribar fins a l’última resposta. “Són preguntes eliminatòries”, recalca l’Oriol. Un cop superades aquestes preguntes, pràcticament al moment t’envien l’import a un compte PayPal. “Es tracta d’un treball que necessita dedicació, però es pot fer des de qualsevol lloc, fins i tot des del mòbil, només has d’estar pendent del telèfon”.