Nou espai cobert per a millorar la gestió de l’estella i la llenya d’Integra Pirineus

La Fundació Privada Integra Pirineus ha instal·lat recentment un espai multifuncional a l’entrada del cobert de biomassa de Montferrer i Castellbò. El nou recinte neix amb l’objectiu de facilitar la logística i gestió dels diferents productes forestals amb els que treballa i oferir millors condicions de treball al personal i les persones usuàries.
L’objectiu és que el lloc funcioni com a punt de control administratiu dels camions de fusta i per a la recollida d’estella i llenya, per tal de permetre un seguiment més eficient de les entrades i sortides. A més, es planteja per a fer més còmode el futur servei de pesatge en bàscula i els tràmits associats, i com un lloc en què professionals forestals podran fer tasques administratives i documentals o de descans durant la jornada laboral. A més, l’espai proporcionarà una zona annexa de magatzem per a les eines que s’utilitzen en les tasques diàries.
Integra Pirineus potencia així la seva línia forestal de venda de llenya, que desenvolupa des de fa aproximadament un any, i a la qual se li vol donar més rellevància per a seguir millorant la qualitat del servei, en línia a l’objectiu de contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental sense deixar de banda la voluntat de seguir cuidant els boscos del Pirineu.
L’actuació ha estat possible gràcies al suport de la Fundació Ibercaja, que ha finançat el projecte dins de la seva línia d’ajuts per a la Innovació Social i Protecció del Medi Ambient de la convocatòria 2024. Gràcies a aquesta col·laboració, Integra reforça “el compromís per promoure la gestió forestal responsable al territori”.