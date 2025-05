El Tabaca Film Fest i el CAN de Farrera impulsen una beca per a guions de temàtica mitològica

Ivana Miño, Laia Gabriel i Gisela Arnao, directores del Tabaca Film Fest, a Gerri de la Sal (Tabaca Film Fest)

El Tabaca Film Fest, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus, ha creat una beca en col·laboració amb el Centre d’Art i Natura de Farrera (CAN de Farrera, Pallars Sobirà) per a donar suport a la creació de guions de curtmetratge inspirats en la mitologia, amb una atenció especial a l’imaginari dels Pirineus. La beca inclou una residència artística de fins a cinc dies al Centre d’Art i Natura de Farrera, i la mentoria de dos professionals del món del cinema, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament i la viabilitat del guió seleccionat.

Aquesta proposta s’adreça a creadors de qualsevol nacionalitat que presentin un guió original i en construcció de fins a 15 minuts de durada. Els projectes poden ser individuals o en equips de dues persones. El jurat valorarà la qualitat artística, l’originalitat, la viabilitat i, especialment, la connexió amb la mitologia pirinenca, que sumarà punts addicionals. També es tindrà en compte la coherència amb els valors del festival: respecte per la cultura popular, mirada crítica o poètica sobre la tradició, sensibilitat amb el territori, igualtat de gènere, sostenibilitat i innovació narrativa.

Les candidatures es poden presentar fins al 24 d’agost de 2025. El projecte guanyador es donarà a conèixer durant la celebració de la segona edició del Tabaca Film Fest, que tindrà lloc de l’11 al 14 de setembre de 2025 a Gerri de la Sal. Les bases completes, amb el formulari de sol·licitud, es poden consultar al web del festival.

Aquesta nova ajuda per a creadors és fruit de la col·laboració entre el Tabaca Film Fest i el CAN de Farrera, centre de creació artística de referència a l’Alt Pirineu. Segons el director del centre, Albert Baldomà, “el cinema ha tingut sempre un pes important a Farrera, per on han passat molts guionistes. Volem ser partícips d’aquesta iniciativa que s’organitza a la nostra comarca, lligada a la nostra cultura, i ens sembla molt interessant comunicar la mitologia i les llegendes del Pirineu, que tradicionalment han estat de transmissió oral, a través del cinema.”





Preservar i reinventar la mitologia pirinenca a través del cinema

La Beca Farrera s’inscriu dins l’aposta del Tabaca Film Fest per a fer del cinema una eina de preservació, reinterpretació i difusió de la mitologia pirinenca, una vocació que inspira totes les línies d’acció del festival.

En aquest mateix sentit, altres iniciatives destacades del Tabaca Film Fest són la convocatòria, per segon any consecutiu, del Premi Biterna, que reconeix curtmetratges inspirats en personatges o llocs mitològics dels Pirineus, i el nou projecte “Mite, càmera, acció!”, per a recollir històries populars explicades per padrines i padrins del Pallars.





La convocatòria del concurs de curtmetratges és oberta fins al 20 de juliol

Les directores del festival, Ivana Miño, Gisela Arnao i Laia Gabriel, recorden que la convocatòria per a presentar curtmetratges al Tabaca Film Fest està oberta fins al 20 de juliol de 2025. S’hi poden inscriure obres de fins a 30 minuts de durada, en qualsevol format -ficció, animació, documental o vídeo-dansa-, que explorin o tractin temes relacionats amb la mitologia, entesa en un sentit ampli. El festival repartirà 3.000 euros en premis i trofeus en quatre categories: a més del premi Biterna, tornen els premis Tabaca i del públic, i s’hi afegeix el nou premi Gea per a curtmetratges internacionals.





Un festival pioner en l’aposta per l’imaginari mític com a font de creació cinematogràfica contemporània

El Tabaca Film Fest continua els preparatius per a consolidar-se com a iniciativa cultural que aposta per l’imaginari mític com a font de creació audiovisual contemporània. El seu plantejament ha estat pioner en el panorama dels festivals cinematogràfics de Catalunya, i té vocació de permanència.

“Amb el Tabaca Film Fest volem contribuir a preservar i compartir la riquesa cultural dels mites dels Pirineus a través del cinema, i fer visible el pont que l’uneix amb la mitologia universal. Amb aquesta segona edició volem enfortir l’arrelament del festival al Pallars i el seu posicionament com a proposta cultural cuidada i de qualitat, genuïna i de referència internacional, que beneficiï la població local i el territori”, explica Ivana Miño.