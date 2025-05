La Unió Excursionista Urgellenca homenatja Joan Baró ‘El capità’

Homenatge de la UEU a Joan Baró ‘El capità’

La Unió Excursionista Urgellenca (UEU) organitza aquest diumenge vinent, 25 de maig, una excursió en record de Joan Baró ‘El capità’, mort recentment. La sortida vol ser un reconeixement a la figura d’aquest membre de l’entitat, que va tenir un paper rellevant en la recuperació de camins antics.

La vocal de la UEU, Anna Vilarmau, ha explicat a RàdioSeu que la iniciativa també vol ser “un agraïment per les coses que ens va ajudar a fer”. Vilarmau valora la seva participació tant com a caminant com a artífex de la preparació de molts recorreguts, ja que “es coneixia a fons l’Alt Urgell i el Pirineu”. En aquest sentit, Baró havia preparat moltes sortides en grup “i tenia una intuïció molt especial a la muntanya”.

El recorregut s’iniciarà a les 8 del matí des del Port del Cantó. Els participants es desplaçaran fins a Guils i Solans. El trajecte continuarà fins a Biscarbó, d’on es tornarà al Port del Cantó. La sortida tindrà una durada aproximada de sis hores.

També la cursa Berén-Sant Quiri, emmarcada en el Circuit Fer de curses muntanya, ha homenatjat enguany a Baró, perquè va ser l’impulsor de la neteja del camí vell de Guils del Cantó a Solans. Així mateix, la Festa Major d’Aravell li ha dedicat el seu VIIè Concurs de Dalla.