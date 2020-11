El sisè Workshop Ocupacional de l’Alt Urgell tindrà un format virtual

El Workshop Ocupacional de l’Alt Urgell adopta enguany adopta un format virtual, tant per les actuals limitacions de mobilitat com per “adaptar-se als nous temps”, segons han explicat des del Consell Comarcal. Així, en una primera fase es realitzarà un recull de les ofertes de feina que hagin facilitat les empreses, i després s’oferirà a les persones que busquin feina l’opció d’inscriure’s en aquelles ofertes per a les que compleixin els requisits. En una última fase es preveu que les empreses, quan hagin valorat els currículums rebuts, puguin dur a terme entrevistes virtuals de feina.

El Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) posarà a disposició dels candidats que no disposin de mitjans tècnics un espai per a realitzar entrevistes en línia. Paral·lelament, tindrà lloc el taller virtual ‘Eines per fer una bona entrevista online’. Es farà dijous vinent, 26 de novembre, de les 10 del matí a les 12 del migdia, i anirà a càrrec de Waitala. Properament s’obriran les inscripcions per participar-hi. De la mateixa manera, totes aquelles persones que no disposin de mitjans per a poder seguir el taller virtual podran seguir-lo des del CETAP presencialment, amb prèvia inscripció.

Posar en contacte ofertes i demandes de feina

L’esdeveniment és organitzat conjuntament per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. Un dels objectius és precisament facilitar l’obtenció de feina per part de persones de la comarca que n’estiguin cercant.

Com els altres anys, estan obertes a participar-hi empreses de l’Alt Urgell, Cerdanya i el Principat d’Andorra amb l’objectiu d’afavorir la contractació de persones desocupades. Les empreses provenen de diversos sectors econòmics com l’hostaleria, el comerç, l’administració d’empreses i la informàtica, entre d’altres.

Aquelles empreses que vulguin participar en el Workshop Ocupacional d’enguany, o que disposin d’ofertes de feina i busquin candidats, poden contactar directament amb l’organització al correu treball.alturgell@oficinajove.cat.